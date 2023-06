El videojuego de la Fórmula Uno genera polémica con las puntuaciones de Fernando Alonso y Hamilton

La Fórmula 1 desveló las puntuaciones del videojuego oficial de la presente temporada. Fernando Alonso es el segundo, solamente superado por Max Verstappen y con el mismo valor (92) que Hamilton. El actual campeón del mundo y líder del mundial tiene 94. La veteranía le puntúa con 99, mientras que Hamilton presenta un 97. En el apartado de la resistencia en carrera, el asturiano tiene una puntuación de 93, mientras que en habilidad aparece con 91. Su media desciende en lo referente a conocimiento de lo que sucede en carrera. A pesar de que ha demostrado en este arranque estar pendiente de todo lo que le rodea, aparece con 78, al igual que su compañero Stroll.

Estas calificaciones son cuanto menos polémicas para algunos aficionados de Hamilton que piden más puntuación para el británica, ya no solo en la medida general, sino que también en la experiencia. Carlos Sainz aparece como el séptimo piloto de la parrilla, justamente se sitúa por detrás los tres campeones y de su compañero en la escudería italiana Charles Leclerc, Lando Norris y Sergio Pérez. El español tiene una media de 88, con 85 en experiencia, en habilidad cuenta con 92 puntos, mientras que tiene tres puntos más que Alonso (81) en conocimiento y 87 en resistencia.

Luego nos encontramos con Russell (88), Bottas (87), Ocon (86), Gasly (85), Stroll (84), Albon (83), Tsunoda (83), Magnussen (81), Hulkenberg (80), Zhou Guanyou (78), Piastri (74), Sargeant (71) y De Vries (71), respectivamente.

Button fue el último expiloto en opinar sobre Alonso y Hamilton. "El automovilismo puede ser muy estresante. Por eso me retiré de la F1 porque sentía que no tenía nada nuevo que aprender. Quería hacer cosas que me gustaban. Por eso estoy en Le Mans", dijo británico.

"Fernando ha hecho un trabajo fenomenal. Dejó la Fórmula 1 y vino a correr en Le Mans y Daytona, ganó ambas y luego volvió a ganar Le Mans. No creo que su rendimiento haya disminuido a los 40. Es muy posible que Max Verstappen pase a los libros como el mejor, pero me gusta la idea de que no puedes ser el mejor piloto del mundo si no has salido de la Fórmula 1", finalizó.