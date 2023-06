El elogio de Button a Fernando Alonso que deja en mal lugar a Hamilton y a Verstappen

Fernando Alonso está en el centro de todos los elogios. No es para menos. El español es la gran sensación de la temporada y solamente le falta ganar una carrera para completar todas las posiciones del podio. Button es el último piloto que se ha rendido al asturiano. "El automovilismo puede ser muy estresante. Por eso me retiré de la F1 porque sentía que no tenía nada nuevo que aprender. Quería hacer cosas que me gustaban. Por eso estoy en Le Mans", dijo británico.

"Fernando ha hecho un trabajo fenomenal. Dejó la Fórmula 1 y vino a correr en Le Mans y Daytona, ganó ambas y luego volvió a ganar Le Mans. No creo que su rendimiento haya disminuido a los 40. Es muy posible que Max Verstappen pase a los libros como el mejor, pero me gusta la idea de que no puedes ser el mejor piloto del mundo si no has salido de la Fórmula 1", apunta. Un recado que afecta también a Hamilton.

Pedro de la Rosa, embajador del equipo Aston Martin de F1, desveló hace unos días el posible futuro del asturiano. "Estoy muy tranquilo porque veo que el equipo está muy concentrado, trabajando muy bien, sin querer dar falsas esperanzas a nadie porque hay que tener mucho respeto por los fans y no se pueden prometer mejoras que no sabes si son realmente 'mejoras' hasta que las pruebas en pista. Estoy muy tranquilo porque el equipo está haciendo las cosas muy bien y no nos estamos dejando llevar por las necesidades o urgencias del próximo fin de semana. Hay que tener una visión a medio o largo plazo que ahora Aston Martin está teniendo", afirma."Es una carrera de fondo. Y hay que aprovechar que hasta el mes de junio tenemos más horas de túnel de viento y eso se debe maximizar y optimizar ese uso porque hay que ser conscientes de que a partir de junio vamos a disponer de menos horas de las que tenemos ahora, porque nuestra posición en el Mundial de Constructores será más alta. La ventaja que has tenido antes… luego te metes en la liga de los grandes reduciéndote las horas de túnel de viento. Hay que ir partido a partido pero hay que ir con las luces largas, tenemos que mirar más allá", dice.

"Tendríamos que dar un paso más, porque Red Bull está muy fuerte, pero si le damos un coche para pelear por el título, puede ser campeón del mundo. Fernando mantiene intacta su motivación, ahora nos toca darle lo que necesita", afirma Mike Krack en una entrevista con Sport Bild.