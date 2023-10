Wembanyama recibe la primera lección de Doncic

Luka Doncic dio la bienvenida a la NBA a Victor Wembanyama con una exhibición. El base de los Mavericks fue el encargado de sentenciar el derbi texano con un triple en el que anotó 33 puntos, atrapó 14 rebotes y repartió 10 asistencias para que los Mavericks derrotaran a los Spurs por 119-126. El fenómeno francés aportó quince puntos y fue de menos a más durante el partido. En los tres primeros cuartos sólo sumó seis puntos, pero en el último fue el jugador más determinante de los Spurs. Acabó con 15 puntos (6 de 9 en tiros), cinco rebotes, dos asistencias, dos robos y un tapón.

En la NBA no se vivía con tanta expectación la llegada de un novato desde hace 20 años, cuando los Cleveland Cavaliers eligieron con el número uno del draft a LeBron James. Wembanyama ya había dejado en pretemporada una muestra de todo lo que era capaz con un promedio en cuatro partidos de 19,3 puntos, con un 51 % de acierto en tiros, 4,8 rebotes y 2,8 tapones en 21 minutos en pista. Su impacto fue tal que la NBA editó en X -antes conocida como Twitter- un vídeo de 14 minutos con sus mejores jugadas antes de comenzar la temporada de verdad.

El AT&T Center se vistió de gala para un partido que se retransmitió en directo en la televisión nacional. El francés llegó al estadio vestido con una camisa negra abierta, pantalones negros y gafas de sol.

Fue titular en el quinteto de Gregg Popovich, pero las faltas marcaron su devenir en pista. Con el marcador igualado en el tramo decisivo, anotó nueve puntos, pero se encontró con la mejor versión de Doncic. Los Mavericks, que habían encajado 78 puntos en los dos primeros cuartos, mejoraron después del descanso liderados por el esloveno.

"Fue fantástico, se lo dije, jugó muy bien para ser su primer partido. No me acuerdo de un novato que haya jugado así su primer partido", dijo Doncic al acabar el encuentro. "Me acuerdo de mi primer partido, estaba nervioso. Él no me parecía nervioso, jugó de maravilla", agregó.