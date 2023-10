El más allá de LeBron James

Christian Wood es uno de los refuerzos de Los Angeles Lakers para la temporada que comienza en la madrugada del miércoles, la vigésimo primera de LeBron James en la NBA. El primer día de trabajo se presentó en las instalaciones de la franquicia a las siete de la mañana para impactar a sus compañeros. LeBron ya llevaba un buen rato allí. «Ya estaba sudando mucho», comentó Wood sobre un jugador que está camino de los 39 años y que sigue empeñado en la búsqueda del quinto anillo para igualar a mitos de L. A. como Kobe Bryant o Magic Johnson.

LeBron va a ser el sexto jugador en la historia de la Liga estadounidense que esté 21 años en activo. Sus predecesores fueron Vince Carter, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Robert Parish y Kevin Willis. Entre los cinco en su temporada número 21 promediaban 29 puntos por partido. Es la cifra que anotó LeBron James el curso pasado a lo que añadió 8,3 rebotes y 6,8 asistencias en 35:30 minutos por noche. No se ha visto nada igual. En los cinco partidos siguientes al día que cumplió 38 años se disparó a 36 puntos por partido. Las dudas sobre su continuidad al final de la temporada pasada (los Lakers cayeron en la final del Oeste ante los Nuggets tras ser séptimos en la primera fase) las despejó pronto. «Tuve una conversación con mi familia, conmigo también. Me inspiré en mis hijos, en ver cómo están creciendo. Obviamente el incidente de Bronny –su hijo sufrió un problema cardíaco en verano– también me inspiró. Siento que todavía me queda mucho en el tanque», asegura.

LeBron vuelve a vestir el número «23» como respeto al «6» de Bill Russell que tienen retirado todas las franquicias. Los récords van a seguir cayendo. Después de batir el de anotación de Kareem Abdul-Jabbar se va a convertir en el jugador con más minutos disputados en la NBA y tiene a la vista los 49.937 puntos de Oscar Schmidt Bezerra como máximo anotador de la historia del baloncesto. Necesitaría 69 partidos más anotando 30 puntos de media. En la cifra de partidos y las lesiones radica la gran incógnita. LeBron se perdió 71 partidos en sus primeras quince temporadas y sólo en las últimas tres ha superado esa cifra de ausencias. En los Lakers aseguran que «se está preparando como un novato» y que en pretemporada ha intercalado varios días de descanso en las exigentes sesiones de trabajo.

«Siento que soy el mejor jugador que ha jugado nunca al baloncesto», asegura. Este año se embolsará 47 millones de dólares y el desafío, además del quinto anillo y los récords, es liderar a la selección estadounidense al oro en los Juegos Olímpicos de París y poder compartir pista con su hijo Bronny. Antes de los problemas cardíacos apuntaba al «top 20» del draft de 2024, LeBron aspira a cumplir los 40 compartiendo pista y equipo con su primogénito.