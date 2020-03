Innovación e impacto social: recetas de Indra para atraer a las jóvenes a la tecnología

«No hay falta de interés en las jóvenes por el mundo tecnológico, sino falta de referentes femeninos». Con estas palabras Luz Santillana, directora de Desarrollo y Compromiso de Indra, dio inicio al III Indra Hack Day, poniendo sobre la mesa uno de los factores que explican la escasez de vocaciones científico tecnológicas entre las mujeres y que la compañía quiere eliminar.

Esta jornada de formación e innovación, celebrada el 4 de marzo en la sede de la compañía, reunió a 100 jóvenes universitarias con el reto de proponer ideas tecnológicas que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El objetivo: poner en valor el talento femenino y mostrar a las mujeres el impacto que puede tener la tecnología en la vida de las personas y el planeta para despertar su vocación.

Las universitarias trabajaron en equipo y contaron con el apoyo de una joven profesional y una gerente de Indra. Pero, además, tuvieron la oportunidad de conocer a mujeres de referencia con amplia experiencia en el sector tecnológico: directivas de la compañía entre las que destacaba la consejera directora general de Tecnologías de la Información de Indra, Cristina Ruiz, una de las cinco consejeras ejecutivas el Ibex 35; o Berta Barrero, directora del mercado de Transportes de Indra.

«Nos motiva mucho ver a gente divirtiéndose con nuestro día a día, trabajando en innovación y sostenibilidad. Indra deja huella en la sociedad con sus soluciones y para hacerlo, tiene talento: Indra solo vale lo que valen sus personas. Por eso, queremos atraer al mejor talento, que es diverso por naturaleza, porque los diferentes puntos de vista enriquecen las soluciones que damos a nuestros clientes. En Indra apostamos por el talento, estamos dispuestos a invertir en él y creamos el entorno de trabajo para romper las barreras y promover el desarrollo profesional», afirmó Cristina Ruiz.

Por su parte, Berta Barrero animó a las jóvenes a esforzarse, a luchar por lo que quieren y a no tener miedo a equivocarse. «Formar parte de empresas tecnológicas es salir de la zona de confort, pero te da una gran satisfacción. En Indra tenemos retos maravillosos», destacó.

Durante la jornada, las jóvenes conocieron proyectos de Indra que contribuyen a los ODS y recibieron formación sobre el método Lombard de innovación disruptiva, «design thinking» o «visual thinking». Finalmente, presentaron sus propuestas ante un jurado formado Manuel Ausaverri, director de Innovación y Estrategia de Indra; Inmaculada Riera, directora general de la Cámara de Comercio de España; y Noemí Ramírez, Chief Product and Customer Officer de Prisa Noticias. Todos ellos destacaron la alta calidad de las propuestas, su «concreción», la frescura de las presentaciones y la «sensibilidad más necesaria que nunca con las necesidades sociales».

La red Samba, un proyecto de economía circular que promueve el reciclaje, la formación y la cultura en las favelas brasileñas, se alzó con el primer premio, dotado con 6.000 euros para el equipo. En segundo y tercer lugar, con premios de 2.500 euros por equipo, fueron elegidos Smartdrones, redes de drones inteligentes para reducir el número de víctimas en catástrofes naturales; y Matronax, una app para para asistir a embarazadas en países en vías de desarrollo.

«Nos lo hemos pasado muy bien trabajando. Aparte de que estudiamos carreras diferentes, cada una ha aportado unas capacidades y aunque ha habido algunos momentos de tensión, también ha habido mucha comunicación y el hermanamiento que hemos tenido entre todas nos ha ayudado», confesaron las ganadoras. «Me parece que Indra nos ha dado una oportunidad muy buena para ver cómo se trabaja en una gran empresa, conocer nuevas visiones, nuevas maneras de trabajar en equipo y al lado de mujeres del sector», reconoció una de ellas.

Otra de las participantes confesó: «la experiencia me ha parecido enriquecedora, he aprendido mucho más de lo que esperaba y la organización ha facilitado mucho las cosas. El Indra Hack Day no ha sido como esperaba, ha sido mucho mejor”.

Una experiencia única

Las ganas y la ilusión de las universitarias se notaban en el ambiente y así lo reconocieron las gerentes «mentoras» de Indra, que se mostraban orgullosas de poder conectar con las nuevas generaciones, conocer sus nuevas ideas y formas de hacer, que les «regeneran» y ayudan «a ser más creativas». Según una de ellas, Beatriz Rodríguez, «la experiencia ha sido impresionante y quiero repetir. Me gusta conocer gente joven, sus nuevas ideas y poder inspirar a otras mujeres». Por su parte, Maribel Ramos, reconoció que «el impulso de Indra a las mujeres en el ámbito STEM es bueno e importante, les muestra que su capacidad, su mente, es lo que importa y enseña a las jóvenes que no tienen por qué ponerse barreras porque en las empresas no las tenemos».

En su intervención al final de la jornada, la consejera directora general de TI de Indra, Cristina Ruiz, hizo hincapié en la importancia de generar un buen entorno laboral para atraer al mejor talento. «Hay que generar un entorno de trabajo diferente, que haga crecer mejor a los profesionales y permita a las mujeres romper el techo de cristal, porque sí que lo hay. Indra siempre me ha dado las herramientas para hacer compatible mi vida personal y profesional, pero además tenemos un ambicioso proyecto de transformación cultural que avanza en ese sentido. Incluye numerosas iniciativas entre las que quiero destacar el Easyworking, que permite que todo el mundo, desde una secretaria hasta el presidente de la compañía puedan trabajar dos días de la semana desde su casa», explicó.

El Hack Day de Indra tiene vocación global y las filiales de Indra en países como Italia, Reino Unido, Brasil, Colombia, México o Perú organizan jornadas similares.