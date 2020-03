El Gobierno prohíbe despedir por culpa del coronavirus y “revisará uno a uno” todos los ERTE

La sangría de despidos y expedientes de regulación en las empresas afectadas por la crisis del coronavirus está adquiriendo una proporción tan descomunal que ha sobrepasado los peores escenarios previstos por el Ministerio de Trabajo. Por ello, ha tenido que improvisar sobre la marcha un plan de actuación laboral para acabar con los despidos de los trabajadores con contratos temporales, para redigirlos hacia Expedientes de Regulación Temporal (ERTE).

Yolanda Díaz ha protagonizado la rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en la que además de este plan, ha presentado medidas adicionales a las conocidas la semana pasada por su Ministerio, con la aprobación de un bloque de medidas de carácter social “para que nadie quede desprotegido”, para a continuación advertir a las empresas de que “nadie puede aprovecharse de esta crisis. No se puede despedir con la excusa del covid-19. No es necesario y el Gobierno lo va a impedir. No se puede aducir causas de fuerza mayor para despedir".

De esta manera, la ministra ha lanzado una bomba de contención para parar en seco el número de despidos y que todos estos vayan hacia los expedientes temporales. En concreto, el Gobierno prohíbe por ley el despido por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción. El Consejo de Ministros también ha aprobado “simplificar los trámites de los ERTE para que los trabajadores cobren su prestación cuanto antes”, dijo Díaz.

También advirtió que Inspección de Trabajo “revisará uno a uno” y de oficio todos los ERTE que se aprueben durante esta crisis, para que, si se observa “algún tipo de fraude”, las empresas estarán obligadas a devolver “hasta el último céntimo de euro del que se hayan beneficiado", incluyendo las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados, sentenció la ministra.

Los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, han cifrado en más de un millón los despidos individuales relacionados con la crisis sanitaria y habían exigido al Gobierno que “endurezca, dificulte y controle” los despidos y los cese de actividad porque, según denunciaban, hay empresas que "no están recurriendo a los ERTE y están aprovechando esta circunstancia para despedir”. Las centrales sindicales habían propuesto tres vías de control: una moratoria laboral -Italia ha prohibido despedir durante dos meses-; elevar la indemnización por despido a 45 días por año trabajado, con un mínimo equivalente a un salario mínimo interprofesional (SMI); y condicionar las ayudas, avales y subvenciones que se han establecido para las empresas a que no despidan trabajadores. Yolanda Díaz ha atendido en parte sus demandas y ha optado por una intermedia.