El descenso de la movilidad que conlleva el confinamiento puede suponer una oportunidad de ahorro para buena parte de los conductores. Los españoles solo mueven el coche para ir a trabajar, en caso de pertenecer a un sector esencial, y para hacer la compra, aunque sin recorrer grandes distancias. Esta disminución del tráfico conlleva un descenso del riesgo de siniestros al volante. Facua recuerda que la ley de Contrato de Seguro contempla un descuento en la próxima cuota anual o un reembolso de parte del importe del seguro ante la disminución del riesgo de siniestro durante el curso del contrato. Sin embargo, las compañías aseguradoras advierten que habrá que esperar a final de año, ya que prevén un aumento de la siniestralidad cuando se comience a recuperar la actividad de las empresas, teniendo en cuenta, además, que el Ministerio de Sanidad ha instado a usar los vehículos privados para asegurar el distanciamiento social.

Devoluciones o bonificaciones

La organización de consumidores Facua lanza la plataforma #QuieroMiDinero. A través de ella, asesora a los asegurados sobre cómo pueden emprender las acciones de reclamación frente a sus compañías en caso de que no se les aplique una reducción en la próxima prima o un reembolso, cuando se decida no prorrogar el contrato. Según la asociación, los más de 30 millones de vehículos vigentes en España “deben ser objeto de devoluciones o bonificaciones, tal y como establece la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro”. En su artículo 13, la ley que regula el sector señala que si se produce una disminución del riesgo de siniestros durante el curso del contrato,"al finalizar el período en curso cubierto por la prima, deberá reducirse el importe de la prima futura en la proporción correspondiente". Si se decide no prorrogar el contrato o la aseguradora se niega a aplicar la reducción de la siguiente cuota anual, el usuario tendrá derecho “a la resolución del contrato”, aunque no la comunique con el mes de antelación que establece la norma,"y a la devolución de la diferencia entre la prima satisfecha y la que le hubiera correspondido pagar".

Repunte de la siniestralidad tras el confinamiento

El posible descenso de la cuota del seguro se calcula con la media de siniestralidad anual. Fuentes de Unespa, la patronal que agrupa a las entidades aseguradoras de España, explican a LA RAZÓN que, conforme la situación vuelva a la normalidad, “emerjerá una siniestralidad que actualmente se encuentra latente”. Cuando se comience a recuperar la actividad, aumentarán los atascos porque “la gente preferirá ir a trabajar en su coche para evitar las aglomeraciones propias del transporte público. Eso se traducirá en un aumento de los golpes de chapa durante los meses de actividad”. Además, a estos accidentes se sumarán los partes de asegurados que necesiten realizar reparaciones pendientes. Por ejemplo, lunas picadas, daños en la carrocería o daños por intento de robo, entre otros.

Línea Directa confirma que sí la cuota de siniestralidad se ve reducida durante el 2020, a los asegurados se les aplicará una rebaja en el precio de su seguro para el año siguiente, tal y como ya se aplicaba. No obstante, señala que, antes de la crisis sanitaria, no se venían realizando devoluciones de la diferencia a los clientes si no decidían prorrogar su contrato. “Si se van es porque han encontrado una oferta mejor”, explican. Los reembolsos propuestos por Facua son por ahora solo una propuesta, por lo que Línea Directa apunta que habrá que esperar a la decisión del Gobierno.

Solicitud de norma

Facua ha remitido su comunicado al vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y a los ministros de Economía y Consumo, Nadia Calviño y Alberto Garzón, en los que les solicita la aprobación de una norma por la que se regule expresamente la obligación de las aseguradoras de vehículos de comunicar a sus clientes su derecho a obtener una reducción del precio de la prima. Además, la asociación reclama que se establezca que los usuarios puedan decidir la opción que prefieran: aplicar el descuento en la prima siguiente o la devolución de una parte proporcional de la ya pagada. Hasta que esta norma se apruebe, la asociación aconseja a los usuarios que presenten reclamaciones a las aseguradoras para que quede constancia de que solicitan el dinero.