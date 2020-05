“Damos a las PYMES la cibercobertura que solo tenían las grandes empresas”

Gracias a sus tres pilares, rapidez, eficacia y flexibilidad, la empresa se ha adaptado a los nuevos tiempos y se ha convertido en la referencia en seguros para los ataques en el mundo cibernético. Su buque insignia es Escudo Ciber. Hablamos de él con Álvaro Satrustegui, Consejero Delegado.

¿El mundo del seguro entiende de crisis o es un mercado estable?

Efectivamente. El mundo del seguro es un mercado bastante estable. No hay grandes crisis, pero tampoco tenemos grandes alegrías, es decir, no tenemos ningún pico destacado. Sí, que es cierto que ahora quizás veamos un retroceso en algunos sectores, pero después aparecerán nuevas oportunidades en otros lugares.

Tenéis una estrecha relación con Lloyd’s Insurance Company S.A., que empezó asegurando el sector de los buques mercantes de la Inglaterra del S. XVII, pero, igual que vosotros, se ha sabido adaptar a las distintas épocas...

Lloyd’s es un mercado muy fuerte, de los más fuertes del mundo, muy respetado, con presencia en más de 160 países. Es la empresa que asegura las grandes catástrofes naturales, para que te hagas una idea. Está a punto de cumplir 400 años y sigue innovando. De hecho, representa la innovación y la fiabilidad. Siempre está detrás de detectar nuevas actividades o tecnologías para poder dar soluciones en cuestión de seguros. En este sentido, en Exsel funcionamos de la misma manera: evolucionando junto a la sociedad para poder dar los productos que en cada momento sean más necesarios.

Pero no trabajamos solo con Lloyd’s, también trabajamos, por ejemplo, con Liberty, el gigante americano, para ofrecer servicios distintos a los que ofrecemos con Lloyd’s. También estamos cerrando un acuerdo con otra gran compañía para poder aumentar la oferta para nuestros clientes.

¿Esta evolución responde a las tres máximas que tenéis en Exsel Underwriting Agency: rapidez, eficacia y flexibilidad?

Esto es lo que busca cualquier corredor, que los procesos no sean lentos y tediosos y que los productos se adapten a las necesidades de sus clientes en un mundo en constante cambio. Esto es exactamente lo que han hecho siempre Lloyd’s y Liberty y que también hacemos nosotros. Por eso buscamos corredores que tengan esta misma visión de nuestro sector y esta misma filosofía.

Y, actualmente, en Exsel Underwriting Agency, uno de vuestros productos más destacados son los de ciberseguridad, ¿verdad?

Pues sí. Analizamos el mercado y vimos un aumento claro de las necesidades de los consumidores para protegerse de los peligros que acechan en la red. Ahora llevamos 4 años trabajando en este sector, evolucionando y mejorando nuestro producto hasta que lo hemos convertido en unos de los 3 mejores del mercado, por no decir el más completo. Lo hemos llamado Escudo Ciber. Es una protección que aúna todos los productos del mercado, sin extras ni pólizas adicionales. Este tipo de producto es algo que solo existía para las grandes empresas, pero nosotros lo hemos querido poner al alcance de las PYMES de hasta 25 millones de facturación anual.

¿Qué ventajas ofrece el Escudo Ciber?

Antes de nada, las empresas deben entender que el mapa de riesgos al que se enfrentan en la actualidad es distinto al que había hace 10 años, donde básicamente se aseguraba la responsabilidad civil, daños, accidentes, flotas de vehículos… Hoy incorporamos los riesgos cibernéticos, por eso creamos el Escudo Ciber, una protección completa: tiene todas las protecciones que hay en el mercado, sin pólizas extras y sin sublímites. Dos de estas protecciones son para la suplantación de identidad y el ciberdelito (pérdida de fondos), conceptos que son difíciles de encontrar en el mercado asegurador porque son prácticas demasiado habituales.

¿Sale a cuenta?

Te contaré una historia de una empresa de servicios con 3.000 clientes. Un empleado clicó en el enlace de un correo que no debía y se encriptan los datos de la empresa y les pidieron un rescate de 1 Bitcoin (unos 6.700€). Recuperar los datos perdidos les costaba 9.000. Vayamos al mal menor, 6.700€. Se pasa parte, como es obligación, a la Agencia Española de Protección de Datos, que les pone una multa de 25.000€.

Ya veo…

Espera, que hay más. Se debe avisar a todos los clientes afectados de la brecha de seguridad por correo certificado, que cada uno cuesta 3,5€. Esto suma otros 10.500 euros. Pero, además, un abogado consiguió una demanda colectiva de 900 clientes, donde pidió 200€ para cada uno. 180.000€ más. Esto suma más de 200.000 euros. Contratar Escudo Ciber con una cobertura de 600.000€ cuesta 659€ anuales. Es decir, que si le sumamos la franquicia de 1.000€, le hubiera costado 1.659€ en vez de más de 200.000. ¿Crees que sale a cuenta?

Creo que sí…

Las PYMES no son conscientes que la pregunta no es si les van a entrar, la pregunta es cuánto tiempo llevan dentro. Después puede ser que no les interese lo que encuentran o simplemente estén esperando el momento oportuno para atacar. La solución no es levantar muros, porque los van a acabar saltando, la solución es estar protegidos para cuando haya el problema. Además, también incluimos en el Escudo Ciber servicios de asistencia y respuesta rápida, un gabinete de gestión de crisis, de comunicación y recuperación de imagen, de defensa jurídica, de interrupción de la actividad o de errores por parte de empleados que lleven a la situación de violación de la ciberseguridad.