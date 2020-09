Las condiciones de cuentas y tarjetas pueden cambiar tras la fusión entre CaixaBank y Bankia

Si es usted cliente de CaixaBank o Bankia, puede encontrarse con cambios en las condiciones de sus cuentas corrientes o tarjetas tras la fusión entre ambas entidades. Así lo ha advertido hoy el Banco de España. En una entrada en su blog titulada “Qué consecuencias tiene para sus clientes las fusiones bancarias”, el supervisor asegura que aunque las fusiones pueden suponer repercusiones prácticas para las gestiones del día a día, ya que es posible que se reordenen les redes comerciales y se reasignen los clientes en las zonas donde las oficinas se solapan, “estas circunstancias no suponen por sí mismas cambios automáticos en las condiciones de los productos que los clientes tengan contratados”. Por ejemplo, explica, en el caso de un préstamo hipotecario o personal o de otro producto con una duración determinada, “las condiciones que se pactaron no pueden cambiar, de manera que los clientes seguirán pagando las mismas cuotas, tal como se habrían abonado a la entidad con la que contratamos en un inicio”.

En cambio, advierte, si el cliente es titular de un producto de duración indefinida o de renovación automática, como puede ser una cuenta o una tarjeta, las condiciones podrían ser modificadas por la nueva entidad. Y esto no es consecuencia necesariamente de la fusión o del movimiento empresarial. “Debemos recordar que cualquier entidad puede cambiar las condiciones de este tipo de productos a lo largo de la vida de la operación”, según recuerda el Banco de España.

Ese cambio, no obstante, tiene que respetar unas reglas. Si ese cambio de condiciones no es favorable al cliente (por ejemplo, si sube el importe de alguna comisión), la entidad tendrá que avisarle con la antelación suficiente y si el cliente no está conforme, cuenta con derecho a cancelar la cuenta antes de que el cambio sea efectivo sin ser penalizados por ello.