El whatsapp antiespías del Gobierno aprobado por el CNI

Existe una red de comunicación a la que el común de los mortales no tiene acceso. Solo los miembros del Gobierno y los grandes directivos de las multinacionales españolas lo utilizan para estar a salvo de los “hackers" y de los espías extranjeros. No se trata de un whatsapp “premium” ni de la versión vip de Telegram sino de una aplicación encriptada de mensajería desarrollada por Indra con el nombre de COMsec. La máxima seguridad de la “app" está avalada por el Centro Criptológico Nacional, organismo dependiente del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) y figura desde hace más de un año en el Catálogo de Productos de Seguridad de las TIC que sirve al Estado para determinar el blindaje de los sistemas que puede usar la Administración. Estos certificados han hecho de COMsec la app de cifrado de extremo a extremo preferida por los grandes directivos de las principales multinacionales españolas para evitar el robo de información por parte de sus competidores.

La app contraespías española es compatible para cualquier dispositivo móvil y tableta, y proporciona “servicios cifrados de voz, mensajería instantánea y videollamada sobre teléfonos móviles, empleando cualquier red celular, inalámbrica o satelital”. Según el catálogo de Indra, está disponible para gobiernos, ministerios, administraciones públicas, empresas tecnológicas, instituciones financieras internacionales, petroquímicas, gasísticas, energéticas y constructoras. En total más de 12.000 usuarios activos.

https://youtu.be/PwywweyDWrM

COMsec provee mensajería instantánea segura, incluyendo conversaciones individuales y de grupo, así como la transferencia segura de archivos. Videollamadas seguras y transmisión de vídeo cifrada. La solución emplea los más altos niveles de seguridad, como el cifrado extremo a extremo, ECDHE, AES256 y el uso de una clave aleatoria diferente para cada llamada y sesión. Con el COMSecPC (cliente para PC con SO Windows), permite la creación de salas de conferencias seguras o de crisis, utilizando la red corporativa e Internet.

El establecimiento de llamada segura es muy rápido, inferior al segundo, siendo incluso más ágil que una llamada de voz convencional.

¿Puede utilizarse COMSec en cualquier sitio?

Sí, siempre que haya conectividad IP. Gracias a su alta calidad y sus códecs de banda estrecha, puede utilizarse casi con cualquier red (GPRS, satélite, etc.).

¿Se almacenan en algún sitio las llamadas o los mensajes?

No, los datos cifrados de voz nunca son almacenados y los mensajes se almacenan cifrados temporalmente en el servidor y son borrados de forma segura una vez entregados al destinatario.

¿Pueden ser rastreadas o interceptadas las llamadas de COMSec?

No. Las llamadas COMSec son cifradas de extremo a extremo. Además, en COMSec no se hace una llamada estándar, únicamente se transmiten paquetes IP con protocolos propietarios y cifrados, que hacen casi imposible el rastreo de la llamada. La gestión de la llamada la realiza el operador virtual IMS y no el operador móvil, que solo proporciona la conectividad IP.