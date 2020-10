Más de la mitad de las empresas familiares no ve una recuperación hasta 2022 o más allá

La crisis del coronavirus va a marcar el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar. El lema elegido lo dice todo: “La fuerza de la recuperación”. Patrocinado por KPMG y Banco Santander, el congreso abarcará todos prismas de una pandemia que ahora lo marca todo, como la experiencia de las empresas durante la pandemia, el movimiento #DamosLaCara, la situación económica, las expectativas de recuperación, la evolución de la crisis sanitaria o el compromiso y el propósito de las empresas familiares ante todos estos nuevos retos, entre otros asuntos. Inaugurado por su Majestad el Rey Felipe VI, esta edición del congreso ha estado condicionada por la crisis sanitaria por lo que se celebra sin sede física y en un formato virtual, seguido de manera telemática por los 900 empresarios familiares inscritos en el congreso, entre miembros del IEF y de las Asociaciones Territoriales de Empresa Familiar vinculadas al Instituto de la Empresa Familiar.

El Rey reclamó en su discurso inaugural -celebrado en Casa América- la unión de instituciones, empresas y familias para superar esta crisis. “Tenemos que unir fuerzas entre todos y las empresas familiares son fundamentales para lograrlo”, destacó. También quiso realzar los “valores" que siempre han demostrado este tipo de empresas, “que han sabido estar siempre a la altura de las circunstancias, y más aún ahora con la crisis que sufrimos con el covid-19″. Por eso, el monarca pidió que el país “necesita seguir contando con vosotros para poder seguir adelante y superar esta crisis”. Don Felipe, que ha estado acompañado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha resaltado que estas empresas son “un pilar fundamental” de la sociedad y tienen un papel fundamental en la recuperación económica gracias a su experiencia en “afrontar y superar crisis precedentes”.

Durante la apertura del foro, el presidente del Instituto de Empresa Familiar, Marc Puig, ha agradecido la presencia del Rey y ha valorado el fundamental papel de la Corona “en un momento como este”. También abogó por salir de la crisis con un nuevo modelo de desarrollo centrado en la inclusión y abrazando la protección del medio ambiente. “La empresa debe crear simultáneamente prosperidad económica y valor social”. Puig insistió en que el lema elegido para el congreso es el mensaje que se quiere transmitir a la sociedad y a las instituciones, que las empresas familiares “somos imprescindibles para llevar adelante el proceso de relanzamiento, recuperación y transformación que tiene que abordar nuestro país”. Asimismo, destacó que la empresa familiar gestiona de manera distinta su negocio, con la voluntad de que permanezca, y destacó que son compañías “más resilientes” a destruir empleo y tiene el “afán de la familia de proteger la reputación y el legado”.

Como hacen en cada edición, este congreso presenta los resultados de su encuesta empresarial, que abarca toda una visión económica del escenario de recuperación de la crisis. Según sus resultados, la valoración de la situación económica actual -con un baremo de 0 a 9- ha obtenido un resultado de 4,1, una nota que no era tan baja desde el año 2013, en pleno pico de la anterior crisis financiera. Además, el 68% de los empresarios encuestados ve un crecimiento frágil de la actividad, en la que no habrá creación de empleo; un 31% ve un moderado aumento de la actividad con una limitada creación neta de empleo; y solo un 1% cree que el crecimiento será intenso. En cuanto a la previsiones para 2021, solo un 31% de los empresarios familiares prevé un aumento de las ventas, un 42% las ve iguales al pasado año y un 27% las reducirán. Asimismo, el 63% espera mantener los niveles de empleo actuales el próximo año, el 27% reducirá la plantilla y únicamente el 10% la incrementará. En lo que respecta a la inversión, el 21% no lo hará por no tener beneficios, el 58% lo reinvertirá en la empresa; el 12% disminuirá deuda; el 7% buscará nuevos mercados y solo el 2% repartirá beneficios. Casi la mitad de estos empresarios, el 48%, reconoce que no realizará inversiones en 2021.

En un segundo bloque de la encuesta, sobre el papel de la empresa en el horizonte de la recuperación, los empresarios han colocado por orden de importancia cómo creen que deberían centrarse los fondos europeos de reconstrucción: infraestructuras, digitalización y nuevas tecnologías, transición energética y crecimiento sostenible, educación y formación y modernización de la Administración.

En un tercer bloque sobre el impacto de la pandemia, a la pregunta de cuándo esperan recuperar los niveles de facturación precovid, la disparidad es absoluta: el 22% cree que en el primer semestre de 2021; el 25%, en el segundo; el 27% en el primer semestre de 2022; y un 26% se van al segundo semestre de 2022 o más allá. Por tanto, más de la mitad de las empresas familiares (53%) no ven un horizonte de recuperación económica antes de dos años. Sobre las medidas necesarias para salir de la crisis, los empresarios apunta cuatro: reformas estructurales de calado, acuerdos políticos, aprovechamiento eficiente de los fondos europeos y soluciones sanitarias. Respecto a las medidas que han tomado estos meses, el 56% ha hecho un ERTE; el 18% ha reducido jornadas o salarios, el 71% ha implementado el teletrabajo, el 55% ha adaptado su estructura productiva, el 30% se ha endeudado y el 37% ha reducido inversiones y contrataciones.

En el cuarto bloque, dedicado al relevo generacional en las empresas familiares, el 60% tiene un plan de relevo en la dirección de la compañía, pero el 40% no lo tiene.

EL quinto, dedicado al impacto de la pandemia en estas empresas, refleja que el 38% ha reducido su facturación entre un 0% y un 15%; un 21% lo ha hecho entre un 16% y un 30%; un 16%, entre un 31% y un 45%; un 10%, más del 45%; y solo un 15%, la ha aumentado. Si de lo que se habla es del empleo durante estos meses de pandemia, el 67%, la gran mayoría, ha reducido sus plantillas, por contra solo un 18% la ha aumentado.

Junto al Rey, en la jornada inaugural intervendrá como ponente el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, mientras que la clausura e mañana correrá a cargo de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Además de la representación institucional y política, el programa cuenta también con la presencia de representantes de la empresa, la ciencia y asociados del IEF.