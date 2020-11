¿Cuáles son las aptitudes esenciales para encontrar un nuevo trabajo?

Estar en búsqueda activa de empleo y no tener el éxito que se esperaba es frustrante, y más en medio de una crisis sanitaria que ha dejado tocados a muchos sectores. “La insistencia es la clave del éxito", diría algún gurú de LinkedIn como consejo vital para aquellos que empiezan a desesperarse por no encontrar un nuevo trabajo, pero quizá el problema está en no saber qué es lo que buscan las empresas en estos momentos. Las cualidades que se necesitan para cubrir una vacante de empleo pueden variar en función de la rama de actividad, pero hay algunas competencias que son aplicables en cualquier trabajo.

Antes de detallar cuáles son las aptitudes esenciales para encontrar un nuevo empleo, es importante destacar que también es posible conocer qué habilidades específicas se requieren para un determinado perfil profesional. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a través de su Observatorio de las Ocupaciones, realiza cada año un estudio sobre los “Perfiles de la Oferta de Empleo” que pone a disposición de los aspirantes una guía con las cualidades particulares de más de 100 profesiones, desde abogados y arquitectos hasta recepcionistas, panaderos o programadores informáticos. No obstante, independientemente de la actividad, los entrevistan buscan una serie de competencias comunes en los aspirantes, según detecta el estudio.

¿Qué habilidades necesito para encontrar un nuevo empleo?

En muchas ofertas se pide expresamente contar con expreriencia. Contar con una serie de aptitudes esenciales puede ayudar a los candidatos a suplir la falta de desempeño en un puesto similar o completar a los que ya saben cómo es trabajar en ese sector para convertirse en el candidato definitivo. En cualquier caso, el camino lógico para adquirir experiencia laboral, sobre todo en las profesiones más técnicas, es formación-prácticas-trabajo.

Respecto a las habilidades esenciales, las empresas lo que buscan en los aspirantes es una persona capaz de incrementar la productividad de su negocio. En ese sentido, lo que más se demanda son una serie de competencias relacionadas con la tecnología y el ámbito digital, que pueden ser sencillas como navegar por internet o más complejas como el dominio de programas informáticos.

El conocimiento de idiomas es otra de las aptitudes más demandadas. El inglés es el idioma que más solicitan las empresas, según el último estudio elaborado por el SEPE, correspondiente al año 2019. Es imprescindible en algunas ocupaciones cualificadas y un requisito indispensable para acceder a determinadas entrevistas de trabajo. “Hablar inglés fluido, hablado y escrito, facilita un mejor acceso a oportunidades de empleo dentro y, además, fuera de nuestras fronteras”, dicta el informe.

Estos requisitos técnicos, como la formación y los idiomas, se denominan habilidades duras, pero también hay otras cualidades muy valoradas en todas las empresas. En las entrevistas de trabajo se puede obtener éxito si el candidado demuestra que reúne una serie de valores, como la superación, el optimismo, la perseverancia y la motivación. Además, tener la capacidad de transmitir esas competencias a los compañeros, clientes o proveedores es determinante para acceder a un nuevo puesto de trabajo.

Seguro que alguna vez ha oído hablar de las habilidades blandas, que no son más que las características sociales que tiene una persona. Otras “soft skils”, como se denomina en la jerga a estas cualidades, más recurrentes en las ofertas de trabajo son: