El Índice ManpowerGroup sobre la Covid-19 y el talento, presentado esta misma mañana recoge unas perspectivas para el empleo en España nada halagüeñas. El acto fue inaugurado por Raúl Grijalba, Presidente de ManpowerGroup España, y José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio, y contó con la participación de Josep Oliver, Catedrático emérito de Economía Aplicada de la UAB, quien analizó el impacto del COVID-19 sobre el empleo y la recuperación en 2021. “Los 23.000 millones de euros de ayudas que España ha recibido del SURE (el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo) se agotarán en abril y si en estos meses no se gestiona bien la crisis, una parte del desempleo que ha quedado oculto debajo de los ERTE no se recuperará”, sostenía Oliver. Desde finales de 2019 en España se han perdido casi 700.000 empleos (-3,5%), siendo la contracción del empleo mayor a la anterior crisis de 2007 (-3,1%), con lo que la pendiente de pérdida de empleo del Covid-19 es más acusada que en cualquiera de las crisis ocupacionales anteriores. Entre el 12 de marzo y el 30 de noviembre se han perdido un total de 370.000 afiliados, un -1,9% de los afiliados de febrero, reflejando en parte los positivos efectos de los ERTE.

“Según nuestras previsiones iniciales, el empleo no se recuperaría hasta 2023, pero ahora tras esta segunda ola de contagios por la Covid-19, no lo hará hasta 2024″, señaló Grijalba. Más allá de la Covid-19 y con aumentos de la ocupación del 2% entre 2023 y 2025, no sería hasta 2026 cuando el empleo previo a la crisis financiera (el de 2007) se habrá recuperado en su totalidad.

Sectores

El sector servicios ha sido sin duda el más afectado por los efectos de la pandemia. Un sector que, como recordó Grijalba, aporta el 77% del empleo, y que ha soportado más del 100% de las pérdidas (retroceso cercano a los 900.000 empleos), con una caída agregada próxima al -6%. Con especial incidencia en hostelería (-12,2%), servicios educativos (-11,7%), servicio doméstico (-8,9%), transportes (-6,6%), comercio al detalle y al por mayor (-5,0%) y actividades recreativas, culturales y deportivas (-4,8%). Aunque en valores absolutos, las mayores pérdidas se acumulan la restauración (con -157.000 empleos perdidos entre la media de febrero y la de noviembre), seguidos ya a mucha distancia por la hostelería (-52.000), los de entretenimiento (-33.000) y los de comercio al por menor (-25.000).

Una vez más, han sido los jóvenes los más afectados por la crisis económica. Entre febrero y noviembre la contracción de la afiliación fue del -4,9% entre los jóvenes menores de 35 años (-233.000 afiliados menos), mientras que la reducción de aquellos con 35 y más años fue prácticamente nula (-26.000 en total), reflejando que, en términos absolutos, y aunque el paro se encuentra muy matizado por los ERTE, el grueso del nuevo desempleo del último año (EPA) lo han absorbido los jóvenes, como destacan desde ManpowerGroup. “El paro juvenil es una llamada a la acción. El 80% de los empleos del futuro serán cualificados y más ligados a la economía verde y a la digitalización por lo que el desajuste del talento será aún mayor”, señaló Grijalba.

Tamaño de la empresa

Casi el 100% del desempleo registrado corresponde a compañías de menos de 250 trabajadores. Las pymes aportaron el 31,4% del empleo en febrero y retroceden en cerca de -270.000 afiliados (un -4,5%). Entre febrero y octubre de 2020, las contracciones muy superiores a la media del -4,5%, se registraron en hostelería (-12,3%), actividades artísticas y recreativas (-14,3%) y educación (-11,5%). Mientras para los afiliados de empresas de 50 a 249 trabajadores las mayores pérdidas, muy por encima de la media del -4,3%, se concentran en el servicio doméstico (-23,6%), la hostelería (-26,8%) y las actividades artísticas y recreativas (-16,4%) y para las de 250 y más asalariados, las peores caídas, muy superiores al ligero aumento del 0,9%, tienen lugar en construcción (11,1%), hostelería (14,6%) y actividades artísticas y recreativas (-21,5%). El presidente de las Cámaras de Comercio, José Luis Bonet, apeló al Gobierno para que “sea muy contundente en las ayudas a las empresas”, mientras que Grijalba concluyó su intervención advirtiendo que si la falta de demanda persiste, “las ayudas actuales no bastarán para mantener el empleo”.