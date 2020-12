Madrid vs. Cataluña: la región con un régimen fiscal más atractivo y la peor, con impuestos que triplican la media

La Comunidad de Madrid es la provincia española con un régimen fiscal más atractivo, con una puntuación de 7,22 sobre 10, tras superar a Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. A Madrid y las tres provincias vascas le siguen Canarias, que desplaza a La Rioja, en el ránking de las zonas más competitivas de España en términos impositivos.

Así se desprende de a cuarta edición del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), correspondiente a 2020, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad con el apoyo de la Tax Foundation de los Estados Unidos (que elabora un ranking similar para los cincuenta estados de su país). Según este ránking, que clasifica a todas las comunidades autónomas por su capacidad de competir fiscalmente para retener y atraer empresas y profesionales, generando por tanto actividad económica y empleo, la bajada más pronunciada respecto al ejercicio de 2019 es la de las Islas Baleares, que caen cuatro puestos, de la octava a la decimosegunda posición. Pero los peores resultados vuelven a ser los de Aragón, Asturias y Cataluña, que se sitúa un año más a la cola del Índice con una puntuación de apenas 4,66 sobre 10.

Consulte el mapa interactivo por regiones

Cataluña es la región española que aplica la mayor carga fiscal a los tramos e impuestos que gestiona. Además, Cataluña triplica la media de impuestos adicionales propios. En la serie histórica de estos cuatro años, Navarra es la comunidad que más retrocede, al perder siete puestos desde 2017 a 2020.

Extremadura sigue teniendo una carga fiscal en Patrimonio calificable de confiscatoria, al situarse a la cabeza de este tributo no solo en España o Europa, sino a nivel mundial.

Tramos de la Renta

Madrid sube hasta la primera posición al reducir ligeramente su distancia con Vizcaya en la bonificación del Impuesto sobre la Renta, aunque no haya realizado reformas fiscales que impacten su puntuación. Vizcaya baja hasta la segunda posición al no haber emprendido reformas fiscales importantes y al perder unas décimas en el Impuesto sobre la Renta por las reformas realizadas en Álava. Álava mantiene su tercera posición dado que, a finales de 2019, deflacta la tarifa del Impuesto sobre la Renta e incrementa los mínimos personales y familiares hasta equipararlos con los de Guipúzcoa y Vizcaya. Guipúzcoa también mantiene su cuarta posición. No obstante, podría mejorar su posición si elevara el escudo fiscal y las deducciones en el Impuesto sobre el Patrimonio al nivel de Vizcaya reduciendo, a la vez, la tarifa del impuesto.

Asfixia fiscal en Cataluña

En 2020, Cataluña ha reducido las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y sube hasta dos puntos el tipo marginal del Impuesto sobre la Renta, lo que rebaja su puntuación en el IACF. Cataluña, en la última posición, cuenta con el doble de impuestos autonómicos que las demás comunidades. En 2020 aprueba un nuevo impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente mientras que el impuesto sobre el riesgo medioambiental de elementos radio-tóxicos es declarado inconstitucional. También reduce las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y sube hasta dos puntos el tipo marginal del Impuesto sobre la Renta, reduciendo así su puntuación en el IACF.

Asturias, en decimoctava posición, es la región donde más se paga por Sucesiones. Aragón, en decimoséptima posición, está entre las peores regiones en tres impuestos clave a la vez: Renta, Sucesiones y Patrimonio. La Comunidad Valenciana, decimosexta, tiene uno de los sistemas más gravosos en términos de Sucesiones, Trasmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como bajas calificaciones en absolutamente todos los componentes del Índice.

El IACF 2020 muestra cómo la diferencia entre las comunidades más y menos competitivas fiscalmente alcanza 2,56 puntos en una escala de diez. La Fundación para el Avance de la Libertad considera que la competencia fiscal subnacional es esencial como elemento de contención de la media tributaria y para dotar al sistema fiscal de la necesaria diversidad. Por ello, el Secretario General de la Fundación para el Avance de la Libertad, Juan Pina, considera que “las propuestas de armonización, que siempre son al alza, constituyen un ataque al sistema autonómico” y propone en cambio “la extensión a todas las comunidades del máximo autogobierno fiscal posible dentro del marco cuasifederal que estableció en su día el título octavo de la Constitución”.