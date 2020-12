España podría tardar cuatro años en volver a crear empleo neto, y recuperar las cifras anteriores a la pandemia. Son previsiones de ManpowerGroup, que destaca que el impacto acumulado en la pérdida de empleo este año ronda el 5%, siendo los jóvenes menores de 35 años los que han sufrido el mayor golpe de la crisis, con una caída de la afiliación de 230.000 personas y un paro que afecta ya a 1,5 millones de ellos.

Su informe número 59, «Transformar la economía para impulsar el empleo», pone de relieve el enorme daño que la crisis económica derivada de la pandemia ha provocado en los colectivos más frágiles. En concreto, jóvenes menores de 35 años, con bajo nivel educativo, y fundamentalmente trabajando en pymes de los sectores del turismo, hostelería y comercio, son los que más sufren a cierre de 2020. «Los jóvenes son los que corren el riesgo de no acceder a los nuevos puestos creados al amparo de los Fondos de Recuperación si no se les forma adecuadamente. El paro juvenil es una llamada a la acción. El 80% de los empleos del futuro serán cualificados y más ligados a la economía verde y a la digitalización, por lo que el desajuste del talento será aún mayor. También se ven muy afectadas las pymes de menos de 250 empleados, que marcan el ritmo de caída del empleo y que dependen de que se den ayudas inmediatas y más ambiciosas que los ERTES, como incentivos fiscales y/o de activación del consumo», apuntó el presidente ejecutivo de ManpowerGroup, Raúl Grijalba. Donde no se ve diferencia es por sexos: hombres y mujeres han sufrido por igual la pérdida de afiliaciones en términos absolutos (114.000 personas menos).

Los más afectados

Turismo, Comercio y Hostelería, sectores con un peso del 21% en el PIB español y que en los últimos seis años han sido los responsables de la creación continua de empleo (alrededor de un 3% anual, con picos de hasta un 4,4% interanual en febrero de 2020), son ahora los grandes afectados por la crisis. La mayor caída en empleo en lo que va de año se ha registrado en Hostelería, Formación y Servicio Doméstico, si bien en números absolutos también destaca el impacto en Comercio. Sectores que sufren el 110% de la destrucción de empleo en 2020 (cerca de 900.00 empleos).

Por tamaño de empresa, hay un gran contraste entre las de 50 empleados (con una contracción media de empleo del -4,5%), las de menos de 250 trabajadores (-4,3%) y las de más de 500 empleados, que crecen un simbólico 1% en empleo neto. Lo que permanece invariable es una caída de la afiliación superior al 12% en hostelería y actividades artísticas y recreativas, independientemente del tamaño de la empresa.

Esta tónica de contracción del empleo podría mantenerse en 2021, ya que solo un 6% de los directivos cree que se darán las condiciones necesarias para realizar contrataciones en el primer trimestre del año que viene, según otro estudio de ManpowerGroup sobre previsiones de empleo en 2021. El resto prevé que sus equipos disminuyan (11%) o que se mantengan sin cambios (73%). Estos datos contrastan notablemente con los de hace un año, cuando la previsión de contratación estaba en el +6%, mientras que la Proyección de Empleo Neto en España en este momento es del -4%. El estudio recoge la opinión de 37.500 directivos de 43 países e identifica una clara tendencia positiva en la zona noroeste de España, la que comprende Asturias, Castilla-León y Galicia, con una proyección de empleo neto del 5%. Quince puntos la separan de la zona norte (Aragón, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco), cuyos directivos sitúan en un -10% sus previsiones de contratación a inicios de 2021. El resto de Comunidades Autónomas y zonas centro (Castilla- La Mancha y Madrid), este (Comunidad Valenciana y Murcia), noreste (Cataluña e Islas Baleares) y sur (Andalucía, Extremadura e Islas Canarias) comparten el mismo nivel de expectativas respecto a la capacidad de contratación: un -3%.

Los directivos de cinco de los siete sectores productivos creen que tendrán que reducir sus equipos en el próximo trimestre. De entre ellos, destaca el pesimismo de la Hostelería, con un -20% en Proyección de Empleo Neto, seguido por la Construcción y el Comercio (-5%), Finanzas y Servicios Empresariales ( -4%). Los directivos del sector de Otras Industrias dan una proyección incierta de -1%, mientras que en los dos sectores restantes –Industria Manufacturera y Otros Servicios–, las intenciones de contratación se mantienen sin cambios, con una proyección del 0% en ambos. Estos datos reflejan claramente los sectores más afectados por la crisis económica derivada de la COVID-19: Comercio y Hostelería que han caído, respectivamente, 18 y 14 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior, y a día de hoy no hay ningún sector que confíe claramente en poder crear empleo.

En comparación con el mismo periodo del año pasado, las intenciones de contratación disminuyen en las cuatro categorías de empresas, si bien lo hacen de forma más notable en el caso de las microempresas, con una disminución de nueve puntos porcentuales. En lo que respecta a las demás categorías, las proyecciones disminuyen en siete y seis puntos porcentuales para las medianas y las grandes empresas, respectivamente, y lo hacen en cinco puntos porcentuales para las pequeñas empresas.

Resto de países

La gran mayoría de directivos de los 22 países que integran EMEA (Europa, Oriente Medio y África) han revisado a la baja su previsión de contrataciones respecto al anterior trimestre consultado, algo que podría explicarse por la incidencia de la segunda ola de la pandemia en estas zonas. Frente a esto, la excepción de los ejecutivos de Bélgica, Portugal y Alemania, que destacan por una previsión de contratación del 6, 5 y 4%, respectivamente. A nivel global, los empresarios de solo nueve países auguran una nula capacidad de contratación o incluso anuncian una proyección de empleo en negativo: se trata de dirigentes de Croacia (0%), Francia (0%), Eslovaquia (-1%), España (-4%, -1% sin ajustes estacionales), Austria (-2%), Hong Kong (-2%), Suiza (-4%), Reino Unido (-6%) y Panamá (-7%).