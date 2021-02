UGT retira la demanda contra ATA a cuenta de Glovo al no haber vulneración de derechos fundamentales

El sindicato UGT ha tomado la decisión de retirar la demanda contra la organización de autónomos ATA presentada ante la Audiencia Nacional, porque las explicaciones que la organización ha dado al sindicato, alegando que su publicidad no pretende una captación de afiliados y afiliadas, “nos parecen suficientes”. UGT ha decidido por tanto retirar la parte de la demanda que incluía a ATA y centrarla únicamente en Glovo por los hechos acontecidos en los días 19 y 20 de noviembre. La empresa realizó una videollamada entre sus trabajadores para explicarles el modelo laboral en España, lo que considera “una injerencia empresarial antisindical al colocar a los repartidores frente a los sindicatos y, señaladamente contra UGT, cuestionando que nuestro sindicato defienda sus derechos” y “animándoles a organizarse al margen de los sindicatos, a través de asociaciones de repartidores y autónomos como Asoriders, APRA o AAR.

En el caso de ATA, el sindicato la había demandado ante la Audiencia Nacional por tener activo un espacio en el blog de la empresa de reparto a domicilio en el que se promocionaba “para obtener afiliados” entre los trabajadores, pese a que el 25 de septiembre de 2020 se publicó la sentencia del Tribunal Supremo donde se determinaba que la actividad de los repartidores de Glovo debe estar dentro de la relación laboral por cuenta ajena y no pueden ser autónomos.

ATA comunicó ayer al sindicato que no buscaba afiliados entre los riders. “Lo único que hemos hecho es tener colgadas en su web unas guías que son gratuitas y que cualquiera puede descargar, tanto Glovo, como universidades, colegios profesionales o el sindicato de Inspectores de Trabajo, con las que ha publicado un documento. En ningún caso, hemos buscado afiliación en ningún sitio. Las guías están en nuestra web para todo el mundo”, justificó su presidente, Lorenzo Amor. Hoy, la respuesta de UGT ha sido la retirada de la denuncia.

Tras la rectificación sindical, Amor ha agradecido esta marcha atrás. “No tenía ningún sentido esta demanda y le hubiéramos dado las mismas explicaciones si lo hubieran preguntado antes”. Amor había calificado como una “acto de deslealtad” porque no se había comunicado previamente ni a la propia asociación ni a las patronales en las que está integrada, CEOE y Cepyme. “Si nos hubiesen consultado hubiésemos contestado enseguida y no se hubiera provocado esta situación”, ha dejado claro a LA RAZÓN.

Por otra parte, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha señalado hoy que convocará una reunión de diálogo social previsiblemente la próxima semana para abordar la legislación de los repartidores de plataformas o ‘riders’ y tomar una decisión “definitiva” al respecto, aunque no haya acuerdo. En la rueda de prensa para exponer los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de enero, Pérez Rey señaló que el propósito del Gobierno es “intentar alcanzar un acuerdo en el diálogo social, pero está claro que la iniciativa legislativa no puede depender de alcanzar o no un acuerdo”.

En este sentido, afirmó que en el caso de que no lo haya, “tendremos que asumir la responsabilidad legislativa de clarificar la situación en torno a la naturaleza jurídica” de los repartidores. El Gobierno intenta cerrar desde hace meses una norma que clarifique los criterios para determinar que los trabajadores de plataformas tienen un contrato laboral y no son autónomos, siguiendo la sentencia del Tribunal que dictaminó que la relación existente entre un repartidor y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral y no autónoma. Esta norma es una de las enviadas a la Comisión Europea dentro del paquete de reformas comprometidas para recibir fondos europeos.