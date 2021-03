El comercio no levanta cabeza ni siquiera en uno de los periodos tradicionalmente fuertes de actividad, el de rebajas. Las de enero de este año no han servido para propulsar sus ventas, que, muy al contrario, se desplomaron un 10,9% en relación el mismo mes del pasado ejercicio, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La caída fue generalizada en todos los modos de distribución, con las grandes superficies (-17,6%) y las pequeñas cadenas (-11,3%), encabezando los retrocesos; y en todos los productos, con descensos destacados del 15,3% en equipo personal y del 14,1% en equipo del hogar.

Ninguna comunidad autónoma se libró de los descensos. El mayor retroceso se registró en Canarias (-18,5%), seguida de Extremadura (-16,9%) e Islas Baleares (-14,9%). Cantabria (-6,7%), Comunidad de Madrid (-6,9%) y Galicia (-7,2%) registraron las tasas menos negativas.

El descenso de la actividad ocasionó que el índice de ocupación en el sector presentase en enero una variación del -3,3% respecto al mismo mes de 2020. No obstante, esta tasa se sitúa tres décimas por encima de la registrada en diciembre.

Liberalización de las rebajas

Cierto es que la estadística de enero de este año está distorsionada por el hecho de que muchas comunidades autónomas endurecieron las restricciones de horarios y de movilidad para frenar el coronavirus en el primer mes del año tras el repunte de casos en Navidad y que hace un año no había irrumpido la pandemia. Pero también lo es que desde hace años patronales como la Confederación Española de Comercio (CEC) vienen denunciando que la liberalización de los periodos de rebajas ha acabado con el efecto positivo que estas campañas tenían para el sector y, en su caso, está dañando al pequeño comercio.

Esta misma semana, el Pleno del Congreso de los Diputados no ha tomado en consideración la proposición de ley impulsada por el Parlamento de las Islas Baleares para recuperar la regulación de la temporada de rebajas previa a su liberalización, aprobada en julio de 2012, y que dejó en manos de cada comerciante la fijación de la fecha de inicio y duración de las mismas. Para la CEC, la liberalización ha dado pie a “una guerra de precios salvajes, con márgenes cada vez más reducidos que impiden al comercio de proximidad competir con las grandes superficies”. Dado que, según la CEC, los consumidores se han ido decantando en los últimos años por nuevas campañas de descuentos, especialmente ligadas a jornadas impulsadas por grandes multinacionales extranjeras, como el “Black Friday”, el “Cyber Monday” o el “Día del Soltero”, al pequeño comercio no le ha quedado otra que adherirse a esta nueva “fiebre por los descuentos, con el fin de no perder ventas frente al comercio online y a otros formatos. Pero, para ellos, supone un enorme esfuerzo ya que su margen es menor”, aseguran.