Renta 2020: los trabajadores en ERTE con ingresos entre 14.000 y 18.000 euros pagarán hasta 342 euros más que con un solo pagador

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) –órgano especializado en asesoramiento fiscal del Consejo General de Economistas de España– ha aprovechado el inicio de la campaña de la Renta 2020 para repasar las novedades estatales y autonómicas de la declaración correspondiente al ejercicio fiscal del año pasado. Este habitual manual contiene en esta ocasión las principales cuestiones relacionadas con la Covid-19 que inciden en la declaración. Con una sorpresa inesperada, los trabajadores en ERTE con ingresos brutos del trabajo entre 14.000 y 18.000 euros, cobrados de dos pagadores en 2020, tendrán una tributación final mayor que la que les hubiera correspondido si solo hubieran tenido un pagador.

A finales de marzo, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, trasladó al senador del Grupo Parlamentario Popular José Manuel Barreiro que como los trabajadores en ERTE han tenido un menor volumen de renta, el dinero que van a abonar y el que están abonando en sus retenciones va a ser menor que el que les correspondía el año anterior. «Por regla general van a pagar menos impuestos porque han tenido menos renta», explicó. No obstante, los cálculos de los Economistas desmienten esta afirmación en determinadas franjas de Renta, entre 14.000 y 18.000 euros. Esto se produce porque en ese intervalo de rentas se aplica la reducción por rendimientos de trabajo, que produce una gran progresividad, progresividad que se corrige por el reglamento para el cálculo de retenciones. Eso hace que los contribuyentes con esas rentas, en general, tributen menos cuando tienen un solo pagador, al no tener que presentar declaración.

Cantidades extra que deberán pagar en cada región

Fuente: Consejo General de Economistas de España

En la columna de la derecha, está reflejada la cantidad de impuestos extra que tendrá que pagar un trabajador que está en ERTE en cada comunidad autónoma para unos ingresos de 15.000 euros y de 18.000 euros. En Canarias, La Rioja y Madrid, el trabajador en ERTE que haya cobrado 15.000 euros tendrá que pagar 2,28 euros más, el mínimo de todas las regiones, hasta un máximo de 72,22 euros en Cataluña. Mientras que para un trabajador en ERTE que haya cobrado 18.000 euros en 2020 la diferencia aumenta considerablemente. Tendrá que pagar 115,93 euros más de impuestos en Madrid y hasta 342,18 euros en Cataluña, al ser la región que mayor tipo mínimo tiene. La deducción introducida por Cataluña para esta declaración corrige su diferencia entre el tipo autonómico y el tipo estatal, aunque no la diferencia que originan los ERTE.

Cabe recordar que el hecho de tener más de un pagador hará que muchos trabajadores que no solían presentar la declaración tengan que hacerlo este año, ya que el límite para no presentarla baja de 22.000 euros a 14.000 euros. Además, el SEPE apenas aplica retenciones sobre estas prestaciones por lo que tendrán que abonar los impuestos pendientes con la declaración. Esto puede implicar que, al hacer la declaración de la Renta, el resultado sea positivo. En concreto, cerca de 4 millones de declarantes este año serán afectados por ERTE, de los cuales 327.000 que no presentaron la declaración en la anterior campaña se verán obligados a hacerla este año, en buena parte de los casos con resultado a pagar.

Fraccionar el pago en 6 meses sin intereses

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha recordado durante su exposición que el 7 de abril, coincidiendo con el inicio de la campaña de la Renta 2020, el Ministerio de Hacienda aprobó una orden ministerial que permite a los trabajadores en ERTE cuya declaración del IRPF salga a ingresar fraccionar el pago en seis meses sin intereses. Por lo tanto, los afectados con resultado a pagar tienen la posibilidad de fraccionar el importe a ingresar desde el 20 de julio al 20 de diciembre de 2020, siempre que presenten la declaración y soliciten el aplazamiento en plazo voluntario. Aunque también podrán utilizar el diferimiento habitual del 60-40% en dos pagos.

Por otra parte, los expertos han recordado que las ayudas de algunas CCAA a trabajadores en ERTE con rentas bajas no están exentas y tributarán como rendimientos del trabajo. En el caso de ayudas al consumo en forma de tarjetas o bonos de Ayuntamientos o Comunidades habrá que analizar si se califican como ganancias patrimoniales –lo más probable- o rendimientos del trabajo.

En cuanto a los cobros indebidos, los trabajadores en ERTE que han percibido del SEPE cantidades que no les correspondían en 2020 y que han tenido que devolver ese año o tendrán que devolverlas después, no tienen que tributar por ellas. El problema puede radicar en conocer el dato del importe neto -que es el que deben incluir en la Renta 2020-. La AEAT irá actualizando los datos fiscales a medida que reciba información del SEPE