Los hosteleros respaldan a Ayuso: no la hemos pedido ayudas directas porque “nos ha dejado trabajar”

Cuadro de barras en ristre, el candidato socialista a presidir la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, denunció en el debate televisivo celebrado ayer que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso no ha dado ni un solo euro en ayudas directas a la hostelería. El sector viene reclamando desde hace meses con carácter general que las administradores inyecten fondos a sus negocios para poder superar la crisis del coronavirus. Una petición, sin embargo, que no han hecho en Madrid. En la comunidad, los hosteleros no han solicitado estas ayudas “porque la voluntad ha sido que la economía y la salud vayan de la mano. No se ha pedido nada porque, aunque hay y ha habido restricciones para realizar nuestra actividad, se nos ha dejado trabajar, que es lo que queremos”, ha asegurado esta mañana José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España durante el Congreso Aecoc de Horeca.

La hostelería, como el turismo, han sufrido de forma muy acusada el impacto de la crisis del coronavirus y espera la llegada del verano con una mezcla de esperanza y temor. Esperanza porque cree que puede marcar un punto de inflexión para la recuperación. Y temor porque, de no ser así, la crisis en que está sumido será más profunda de lo que ya es. Javier Campo, presidente de Aecoc, cree que la clave para que esta primera palanca de su recuperación se active con éxito es la vacunación. A este respecto, Campo ha lanzado una dura advertencia al Gobierno: alcanzar la inmunidad de rebaño con el 70% de la población vacunada en septiembre a la hostelería y el turismo no le sirve. “El ritmo de vacunación en España no va mal, pero es insuficiente. No es de recibo que vayamos a lograr la inmunidad de rebaño en septiembre. Podemos hacerlo mejor. Y, si lo hacemos bien, podemos lograrla a principios de julio”.

Campo ha explicado que España necesita ser un destino seguro en julio para que el turismo extranjero vuelva a nuestro país y el sector logre salvar los muebles. Porque, según sus perspectivas, incluso en un escenario optimista, sus pérdidas van a seguir siendo cuantiosas. En el mejor de los casos, Campo ha asegurado que la afluencia de turistas llegará a los 42 millones, frente a los 83 millones de 2019; y los ingresos se situarán en los 46.600 millones de euros, la mitad de los 93.000 millones de euros de 2019.

Para acelerar esta vacunación, Campo ha insistido en la oferta de las empresas para vacunar a través de las mutuas de trabajo y sus servicios médicos. Su ayuda, ha asegurado, mejoraría el proceso no sólo porque saben cómo hacerlo sino también cuándo hacerlo para no interrumpir la actividad.