Las vacaciones de los autónomos: perder dinero o seguir trabajando

Los autónomos vuelven a enfrentarse a una nueva temporada de verano en pandemia sin poder desconectar. Disfrutar de unos días de vacaciones es todo un sacrificio económico que la mayoría de los trabajadores por cuenta propia no puede permitirse, sobre todo con la Covid aún haciendo estragos en sus negocios. En concreto, solo el 41,1% de los autónomos, es decir, cuatro de cada 10 afirman que se cogerán unos días de vacaciones este verano, según una encuesta realizada por ATA para conocer los hábitos del colectivo en vacaciones. Los resultados también revelan que esta cifra es mayor que en 2020 (29,9%) pero aún menor que en 2019, donde disfrutaron de vacaciones el 63,3% de los autónomos.

Frente a los que sí se tomarán unos días de descanso, el 42,6% asegura que no va a poder disfrutar de unos días de vacaciones, y hay un 13,8% de autónomos encuestados que dadas las circunstancias actuales aún no ha decidido si se cogerán vacaciones este verano. De los que deciden seguir trabajando, más de la mitad (el 54,2%) aseguran que no pueden permitírselo económicamente, y el 22,5% afirma no poder cerrar en verano porque es cuando más actividad tiene su negocio.

Muchos autónomos tienen que elegir entre perder dinero o seguir trabajando sin descanso. Y es que, además de los que no se van de vacaciones al ser temporada alta para su negocio, de los que sí deciden descansar, el 45,2% cierra por completo, frente al 53,4% que afirma que el negocio lo mantendrán operativo el resto de trabajadores.

En relación a las dificultades económicas para sumir el coste de unas vacaciones, ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó que el salario medio anual por trabajador disminuyó un 2,6% en 2020, hasta alcanzar los 22.837,59 euros brutos al mes, marcando la menor cifra desde 2017. No obstante, advirtió de que los datos están «distorsionados» por la pandemia y la convivencia de trabajadores en ERTE. Por actividades, el sueldo medio bruto anual de un trabajador del sector energético alcanzó los 60.352 euros en 2020, cifra seis veces superior (51.000 euros más) a la de un empleado en la hostelería, que ganó de media 9.377 euros.

Descanso corto y en casa

Los autónomos que se van de vacaciones tampoco lo hacen al mismo nivel que un trabajador asalariado. Uno de cada dos autónomos que afirma irse de vacaciones, lo hace todos los años

–concretamente el 51,1% de los autónomos encuestados desde ATA– frente al 47,7% que se señala que todos los años no puede irse de vacaciones. Por otro lado, casi nueve de cada 10 autónomos que cogen vacaciones, el 85,5%, se irán por un periodo que en ningún caso supere los 15 días, y de ellos la mayoría (el 57,4%) lo harán por menos de ocho días. Mientras, únicamente el 5,1% de los autónomos se irán – o ya han disfrutado – de un mes de vacaciones a lo largo de 2021. Además, eligen los días en función del periodo que mejor se ajusta a los intereses del negocio.

Únicamente el 3,4% de los autónomos hará un viaje fuera de España, porcentaje que contrasta con el 14,1% de los autónomos se animaron a disfrutar de este tipo de vacaciones en 2019. El 70,5% optará por el turismo nacional hospedándose en un hotel, hostal, camping o casa rural o por irse de vacaciones a su segunda residencia. Mientras, un significativo 19,3%, es decir, uno de cada cinco de los autónomos que se cogerá vacaciones se quedará en su vivienda habitual.

Tras estas respuestas, el 95,6% de los autónomos encuestados por ATA concluye que su conciliación y disfrute de la vida personal es menor que el de los trabajadores asalariados.