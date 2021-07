Seis de cada 10 autónomos no se irán de vacaciones

Los autónomos vuelven a enfrentarse a una nueva temporada de verano en pandemia sin poder desconectar. Disfrutar de unos días de vacaciones es todo un sacrificio económico que la mayoría de los trabajadores por cuenta propia no puede permitirse, sobre todo con la Covid aún haciendo estragos en sus negocios. En concreto, solo el 41,1% de los autónomos, es decir, cuatro de cada diez afirman que se cogerán unos días de vacaciones este verano, según una encuesta realizada por ATA para conocer los hábitos del colectivo en vacaciones. Los resultados también revelan que esta cifra es mayor que en 2020 (29,9%) pero aún menor que en 2019, donde disfrutaron de vacaciones el 63,3% de autónomos.

Frente a los que sí se tomarán unos días de descanso, el 42,6% asegura que no va a poder disfrutar de unos días de vacaciones, y hay un 13,8% de autónomos encuestados que dadas las circunstancias actuales aún no ha decidido si se cogerán vacaciones este verano. De los que deciden seguir trabajando en verano, más de la mitad (el 54,2%) aseguran que no pueden permitírselo económicamente, y el 22,5% afirma no poder cerrar en verano porque es cuando más actividad tiene su negocio.

Muchos de ellos tienen que elegir entre perder dinero o seguir trabajando sin descanso. Y es que, además de los que no se van de vacaciones al ser temporada alta para su negocio, de los que sí deciden descansar, el 45,2% cierra por completo, frente al 53,4% que afirma que el negocio lo mantendrán operativo el resto de trabajadores.

El 85% tendrán menos de 15 días de vacaciones

Los autónomos que se van de vacaciones tampoco lo hacen al mismo nivel que un trabajador asalariado. Uno de cada dos autónomos que afirma irse de vacaciones, lo hace todos los años – concretamente el 51,1% de los autónomos encuestados desde ATA – frente al 47,7% que se señala que todos los años no puede irse de vacaciones. Por otro lado, casi nueve de cada diez autónomos que cogen vacaciones, el 85,5%, se irán por un periodo que en ningún caso supere los 15 días, y de ellos la mayoría (el 57,4%) lo harán por menos de 8 días. Mientras, únicamente el 5,1% de los autónomos encuestados se irán – o ya han disfrutado – de un mes de vacaciones a lo largo de 2021. Además, en su elección del periodo vacacional no prima su vida personal, sino que eligen en función del periodo que mejor se ajusta a los intereses del negocio.

Pasar las vacaciones en casa

Únicamente el 3,4% de los autónomos hará un viaje fuera de España, porcentaje que contrasta con el 14,1% de los autónomos que optaron por este tipo de vacaciones en 2019. El resto optarán por el turismo nacional hospedándose en un hotel, hostal, camping o casa rural o por irse de vacaciones a su segunda residencia. Mientras, un significativo 19,3%, es decir, uno de cada cinco autónomos que se cogerá unos días de vacaciones, se quedará en su vivienda habitual.

Así, ante la cuestión de si consideran que los autónomos concilian y disfrutan menos de su vida personal a comparación de los trabajadores por cuenta ajena, ha habido unanimidad en las respuestas: el 95,6% considera que efectivamente su conciliación y disfrute de la vida personal es menor que el de los asalariados. Y solo el 3,5% de los autónomos encuestados desde ATA piensa que no hay diferencia en este aspecto entre los autónomos y los trabajadores por cuenta ajena.