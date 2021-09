Los autónomos claman contra el nuevo “sablazo” que les supondrá la subida del SMI

La que parece inminente subida del salario mínimo (SMI) supondrá un nuevo obstáculo para los trabajadores autónomos, muy castigados ya por la crisis del coronavirus. Según ha asegurado hoy Lorenzo Amor, presidente de la principal organización del sector (ATA), el incremento va a traer “un nuevo palo para los autónomos, que verán inmediatamente incrementada su cuota mensual entre 3 y 12 euros”. Amor ha recordado que el real decreto 2/2021 paralizó la subida de tipos prevista para 2021 mientras no subiera el salario. “Los autónomos no están preparados para este nuevo sablazo”, ha asegurado Amor.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha bendecido hoy mismo la “subida inmediata del Salario Mínimo en lo que queda de año”, en la que ya trabaja el Ejecutivo para intentar hacer compatibles los intereses de los sindicatos, los empresarios y las sensibilidades de la propia coalición. Esta misma tarde se producirá una reunión para intentar desencallar una cuestión que ha tenido importantes resistencias tanto dentro del Gabinete, cuyo sector más pragmático no quería poner en riesgo la recuperación, como del ámbito empresarial. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, ha planteado hoy mismo aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 975 euros brutos mensuales para este año y negociar ya las subidas para 2022 y 2023 con el objetivo de llegar al 60% del salario medio.

La negociación, no obstante, se prevé dura pues los empresarios siguen defendiendo que no es el momento de subir salarios porque venimos de un año y medio horrible y va a contraer más el empleo. Los empresarios argumentan que el SMI ha experimentado entre 2018 y 2020 una subida del 31,8%, algo inédito en la economía española, y además todavía hay empresas y negocios que no se han recuperado de la crisis.