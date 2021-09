Sánchez bendice una “subida inmediata” del Salario Mínimo

Economía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto oficialmente el curso político con un acto en la Casa de América de Madrid. Una puesta de largo que imita a la que ya hiciera el año pasado y, precisamente, con los doce meses que separan ambos eventos ha querido establecer comparación el jefe del Ejecutivo para, apelando al optimismo, atestiguar que “estamos mucho mejor que hace un año”.

Noticias relacionadas Curso político. Sánchez lleva 70 días sin el control del Congreso

En su intervención, Sánchez ha establecido dos objetivos prioritarios: “consolidar la recuperación económica y que esa recuperación sea justa”, cartelón que le guardaba las espaldas durante toda la alocución. Esto se traduce, según sus palabras, en que los buenos datos de la economía salten de los cuadros marco y lleguen a “todos los bolsillos, con una mejora del empleo, los salarios y las pensiones”.

En este punto, y bajo su compromiso de “no dejar a nadie atrás”, el jefe del Ejecutivo ha bendecido la “subida inmediata del Salario Mínimo en lo que queda de año”, en la que ya trabaja el Gobierno para intentar hacer compatibles los intereses de los sindicatos, los empresarios y las sensibilidades de la propia coalición. Esta misma tarde se producirá una reunión para intentar desencallar una cuestión que ha tenido importantes resistencias tanto dentro del Gabinete, cuyo sector más pragmático no quería poner en riesgo la recuperación, como del ámbito empresarial. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, ha planteado hoy mismo aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 975 euros brutos mensuales para este año y negociar ya las subidas para 2022 y 2023 con el objetivo de llegar al 60% del salario medio. La negociación, no obstante, se prevé dura pues los empresarios siguen defendiendo que no es el momento de subir salarios porque venimos de un año y medio horrible y va a contraer más el empleo.

Factura de la luz

Otra de las cuestiones que han enfrentado las sensibilidades que conviven en la coalición es el alza del precio de la luz. Durante el mes de agosto se han sucedido los récords en la tarifa, entre llamamientos desde Podemos a tomar la calle y críticas por falta de medidas concretas por parte del Ejecutivo. En este sentido, Sánchez ha respondido a sus socios de coalición asegurando que el Gobierno “ha actuado, actúa y seguirá actuando”, pero que lo hará “dentro del marco regulatorio europeo” para lograr resolver el alza de los precios de la energía. En presencia del presidente de Iberdrola y del consejero delegado de Endesa, Sánchez ha calificado la situación de “compleja” y ha resuelto que “el Gobierno se hace cargo de la preocupación social”.

El presidente ha ensalzado la “unidad” para afrontar y superar con éxito la pandemia y ha puesto en valor también la “lealtad”. Una lealtad que demanda al principal partido de la oposición, recuperando uno de los temas recurrentes de sus discursos: el llamamiento al PP para que renueve el Consejo General del Poder Judicial. Sánchez ha recordado que es “tarea de todos impulsar la regeneración” y que “regenerar es renovar”. “Ningún partido tiene derecho a incumplir y a situarse fuera de la Constitución, algo que menoscaba el ordenamiento constitucional”, ha señalado, para animar a Pablo Casado a que “vuelva al consenso constitucional y cumpla con sus obligaciones”.