La luz rompe cuatro días de récords pero sigue en su segundo precio más alto de la historia

Al quinto día, la luz descansó. O no. El precio de la electricidad dejó el listón en cuatro récords consecutivos, pero eso no significa, ni mucho menos, que se haya mitigado el problema. El coste medio en el mercado mayorista (”pool”) se ha situado para mañana, viernes 3 de septiembre, en 137,7 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone un descenso del 1,8% respecto al precio fijado para esta jueves. No obstante, se trata igualmente del segundo mayor precio de la historia, tras los 140 euros MWh de este jueves.

Según datos del operador del mercado OMIE, si se compara con el que se pagó el primer viernes de septiembre de 2020, de 43,97 euros/MWh, el precio mayorista de la electricidad, que en España se usa para calcular la tarifa regulada a la que están acogidos más de diez millones de hogares, prácticamente se triplica. Por franjas horarias, el precio para mañana oscilará entre los 147,57 euros/MWh que costará de 22:00 a 23.00 a horas, y los 119,42 euros que pagarán entre las 17:00 y las 18.00 horas.

Detrás de estos elevados precios, que afectan a toda Europa, están el encarecimiento del gas, usado por los ciclos combinados y que marca el precio del pool en la mayoría de horas; el incremento del precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) y el aumento de la demanda por la recuperación económica y las altas temperaturas. Así, en el Reino Unido, el megavatio hora se pagará mañana a una media de 155,53 libras (181 euros), el 5,3 % más caro que el jueves; en Alemania a 93,77 euros (-21 %); en Francia, a 110,3 euros (+3 %), y en Italia, a 145,29 euros (+4,2 %), y en Portugal al mismo precio que en España al compartir mercado, según datos de los respectivos operadores recabados por Efe.

Un 50% más en Noruega

En este sentido, España es uno de los países de la OCDE donde más se ha encarecido la energía en los últimos meses, y eso tiene un peso mucho más marcado en el repunte de la inflación, que en cualquier caso se ha mantenido hasta ahora por debajo de la media. La subida interanual de la energía en España alcanzó el 20,7 % en julio, una cifra que solo superaba Estados Unidos (21,3 %), Finlandia (23,8 %) y, sobre todo Noruega (50,4 %), según las cifras publicadas este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ese incremento fue muy superior al de la media de la organización (17,4 %), y también al de otros de los principales socios económicos en Europa como son Alemania (11,6 %), Francia (12,5 %), Reino Unido (9,5 %) e incluso Italia (18,7 %).

En todos los países de la Unión Europea, el precio mayorista de la luz se fija por horas tras casar la oferta de los productores con la demanda prevista por el gestor del sistema y mediante un sistema marginalista que implica que la última tecnología en entrar (generalmente la más cara) sea la que marque el precio al que serán retribuidas todas las centrales. En España, el precio mayorista tiene un peso en torno al 24 % en la factura de la luz de más de 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), mientras que en otros países, la tarifa regulada se calcula tomando como referencia otros indicadores.

Los consumidores que contratan su suministro en el mercado libre, que son unos 17 millones, pagan por el kilovatio hora los precios que pactan por contrato con las comercializadoras, por lo que no se ven afectados por las oscilaciones del pool de manera inmediata, aunque sí verán sus facturas incrementadas en caso de que la tendencia al alza se mantenga en el largo plazo. Generalmente, los consumidores en el mercado libre pagan precios ligeramente superiores a los regulados precisamente porque incorporan una prima para reducir su exposición a la volatilidad del mercado