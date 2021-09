Ciudades más sostenibles: el desafío de este siglo

El próximo 4 de octubre se celebrará en Yaundé (Camerún) el Día Mundial del Hábitat. El tema de este año es «Acelerar la acción urbana para un mundo libre de carbono». Sus eventos y actividades –que tendrán lugar hasta el 31 de octubre– explorarán cómo los gobiernos, las organizaciones nacionales, regionales y locales, las comunidades, las instituciones académicas, el sector privado y todas las partes interesadas relevantes pueden trabajar juntos para crear ciudades y comunidades inclusivas, sostenibles y neutras en carbono. Servirá para reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades, enfatizar el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada, a servicios básicos y oportunidades sociales y económicas, y a recordar que todos tenemos el poder y la responsabilidad de moldear el futuro de nuestros países, ciudades y pueblos, promoviendo políticas de desarrollo urbano sostenible. Conviene recordar que el Día Mundial del Hábitat se enmarca dentro del Octubre Urbano, una iniciativa que fue lanzada por ONUHábitat en octubre de 2014 para poner de relieve los desafíos urbanos mundiales e involucrar a la comunidad internacional en el desarrollo de la Nueva Agenda Urbana, aprobada en octubre de 2016 en la ciudad de Quito durante la Conferencia de Hábitat III. Esta Nueva Agenda Urbana es la brújula para hacer frente a los desafíos de las ciudades en las próximas dos décadas y ha de ser vista como una extensión del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 de la Agenda 2030. El Octubre Urbano terminará con el Día Mundial de las Ciudades el 31 de octubre, que se celebrará en la ciudad china de Shanghái.

París 2015

El Día Mundial del Hábitat servirá para recordar que el 55% de la población mundial vive en las ciudades y este porcentaje está creciendo cada día. De acuerdo con el Banco Mundial, entre 1950 y la actualidad, la población de ciudades de todo el mundo se ha cuadruplicado con más de 4.200 millones de personas que viven en entornos urbanos. Durante el mismo tiempo, la concentración de dióxido de carbono atmosférico, un indicador clave del calentamiento global, ha aumentado en más de un tercio, casi en su totalidad debido a la actividad humana. Hoy en día, las ciudades representan alrededor del 75% del consumo energético mundial y son responsables de más del 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. La forma en que se planifican, construyen y gestionan las ciudades es clave para reducir las emisiones de carbono y mantener el calentamiento global dentro de los límites establecidos por el Acuerdo de París de 2015.

Esto es especialmente importante, ya que de acuerdo a datos de UNDESA, se proyecta que la población mundial en las ciudades crecerá en 2.500 millones de personas en los próximos 30 años, lo que elevará la proporción de habitantes en áreas urbanas del 55% actual a casi el 70% en 2050.

La urbanización se está llevando a cabo más rápidamente en las regiones menos desarrolladas del mundo. Actualmente, tres veces más habitantes urbanos viven en las regiones menos desarrolladas que en las regiones más desarrolladas, y el 90% de los nuevos residentes urbanos vivirán en África y Asia. La mayoría de las ciudades de África y Asia que albergarán a estas poblaciones aún están por construirse, y el Foro Económico Mundial proyecta que dos tercios de las inversiones en infraestructura urbana en África necesarias para 2050 aún no se han realizado. Existe una oportunidad para dar forma a estas ciudades de una manera que se reduzca el consumo total de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Con motivo del Día Mundial del Hábitat, ONUHabitat ha instado a las ciudades a que aceleren la acción climática urbana y, en particular, en el período previo a la cumbre climática COP-26 que se celebrará en la ciudad inglesa de Glasgow el próximo noviembre, invita a las ciudades a unirse a la Campaña Global «Race to Zero», así como a la Campaña #ClimateAction4Cities de ONUHábitat compartiendo sus soluciones. Asimismo quiere ofrecer asistencia técnica y apoyo en la planificación e implementación de acciones dirigidas al clima, incluida la planificación urbana más compacta y transitable, apoyando la mejora de los códigos y prácticas nacionales de construcción y edificación sostenibles. Igualmente mejorar el transporte público y promover el no motorizado, introducir la movilidad eléctrica, promover la generación de energía limpia y mejorar la gestión de residuos y suministro de agua y saneamiento.

También quiere ofrecer apoyo para desarrollar proyectos de infraestructura/servicios básicos y viviendas sociales para atraer financiación multilateral y de otro tipo, incluida la inversión climática para construir de manera «más justa y verde». Y respaldo en la realización de Revisiones Locales Voluntarias para evaluar el progreso en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los objetivos del Acuerdo de París, presentando hallazgos en foros como la revisión de alto nivel de la Nueva Agenda Urbana, prevista para principios de 2022. También pretende facilitar el intercambio de lecciones aprendidas y mejores prácticas entre ciudades.