¿Cuántas viviendas vacías hay en España y dónde están?

Resulta muy complicado saber cuántas viviendas vacías hay en este momento en España que podrían ser objeto del recargo del 150% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que proyecta la futura ley del sector que han pactado el PSOE y Podemos. Y es así porque no existe una estadística muy actualizada al respecto. El último dato oficial se encuentra en el Censo de Población y Viviendas 2011 que el Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo público en 2013. En aquel momento, el número de viviendas vacías en España se situaba en los 3,4 millones de unidades, lo que suponía un incremento del 10,8% frente a 2001, cuando se publicó el anterior censo. De este parque, no todo estaba en condiciones de uso. El 84,9% de las viviendas se encontraban en buen estado. Sin embargo, casi 520.000 casas vacías no eran aptas para ser habitables. De hecho, más de 151.000 se encontraban en estado malo o ruinoso.

Aunque, de entrada, no hay intención de limitar geográficamente la aplicación de este recargo -aunque, si la ley sale adelante, sólo se aplicará en aquellos municipios que lo consideren oportuno-, su objetivo primordial es incrementar la oferta sobre todo en aquellos mercados con precios de alquiler más tensionados en los que un incremento de la oferta podría aliviar las rentas. Pero lo cierto es que el mayor porcentaje de viviendas vacías no se encuentra en aquellas zonas con mayores problemas en las rentas del alquiler. Las provincias de Madrid y Barcelona, los territorios a los que se dirigen todas las miradas cuando se habla de zonas con problemas de acceso al alquiler, tenían 153.096 y 88.411 viviendas vacías, respectivamente. En muchos casos, además, se trata de viviendas que no se encuentran en buen estado y necesitan de una profunda rehabilitación para poder ser puestas en alquiler, como explican desde el sector inmobiliario.

Según la estadística del INE, las provincias de Ourense y Ávila son las que más porcentaje de vivienda vacía tenían y los municipios pequeños, de entre mil y 10.000 habitantes, presentaban mayores tasas de desocupación que las grandes. El 58% de los pisos vacíos, 1,9 millones, se encuentraba en municipios de menos de 50.000 habitantes.

“Stock” decreciente

Por ciudades, la evolución del stock entre 2001 y 2011 mostraba un importante recorte de este tipo de viviendas vacías tanto en Madrid ciudad y las poblaciones limítrofes, circunstancia que también se daba en Barcelona. En ese espacio de tiempo, en Madrid el número de viviendas vacías se redujo un 14,2%, mientras que en los municipios cercanos las caídas fueron mayores, con Móstoles (-61,1%), Alcorcón (-49,8%) Fuenlabrada (-37,8%), Parla (-31,1%) Leganés (-29%) encabezando los retrocesos, que también fueron importantes en Alcobendas (-21,2%) o Alcalá de Henares (-22,9%).

En el caso de Barcelona, el descenso fue del 12,4%, destacando en el resto de poblaciones la notable caída de Santa Coloma de Gramanet (-56,1%), Hospitalet de Llobregat (-40,3%), Badalona (-21,4%), Mataró (21,3%) o Sabadell (-14,1%).

Obtener información más actualizada sobre el parque de viviendas vacías será todo un reto debido a que el INE ya ha anunciado que en el de este año, que se publicará en 2023, no incluirá el concepto de vivienda vacía. En su lugar, el instituto estadístico establecerá “una nueva clasificación alternativa de las viviendas” basada en su consumo eléctrico anual y no en su uso.