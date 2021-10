Hacienda pone en marcha el “catastrazo” que subirá de forma encubierta los impuestos de patrimonio y sucesiones

El “catastrazo” ya está en marcha. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado hoy, a través de la sede electrónica de la Dirección General del Catastro, los mapas de valores correspondientes a los informes del mercado inmobiliario urbano y rústico de 2021, el primer paso en la determinación de los valores de referencia de los inmuebles, algo que en la mayoría de los casos supondrá elevar el valor de las viviendas y, por consiguiente, mayores impuestos. Esos nuevos indicadores constituirán, a partir del 1 de enero de 2022, la base imponible del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sustituyendo al valor real como base en estos tributos. Estos cambios empezarán a surtir efecto en las operaciones que se lleven a cabo a partir del próximo ejercicio, por lo que no tienen carácter retroactivo; y, según los expertos, provocarán que los contribuyentes tributarán más el tener que pagar impuestos en función del valor de la casa en el mercado, más elevado, y no en base a su precio de compra.

Hacienda, sin embargo, niega tal extremo. La norma establece que los valores de referencia no superarán a los valores de mercado. Para tal fin, se aplicarán los factores de minoración que se han fijado por la Orden Ministerial publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que sitúa el coeficiente en el 0,9, tanto para los inmuebles urbanos como para los rústicos. Según Hacienda, con esta medida se garantiza que el valor de referencia no excederá al valor de mercado. Por tanto, al usar este indicador como base imponible en los tributos citados no se producirá una subida de impuestos.

La ley de lucha contra el fraude preveía la elaboración de un nuevo valor de referencia catastral, que tendría en cuenta factores como la antigüedad o la conservación del inmueble, y que constituirá a partir de 2022 la base de los impuestos de sucesiones, transmisiones patrimoniales y patrimonio en sustitución del llamado valor real, ya que este había generado cierta inseguridad jurídica. Ahora, Hacienda avanza en este proceso con la publicación de los mapas de valores en la sede del Catastro, en los que se recoge el comportamiento medio de los precios en las operaciones de compraventa de cada zona, una de las partes que configurarán el futuro valor de referencia. A este elemento se sumarán factores como la calidad, antigüedad y estado de conservación del inmueble o, en el caso de los inmuebles rústicos, su localización y capacidad socioeconómica.