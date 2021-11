Esto es lo que deberías pagar de alquiler según el límite de las 40 veces

Cada vez son más las personas que optan por el alquiler de una casa en vez de la compra de una propiedad. No obstante, el elevado precio de estos arrendamientos, que podría aumentar de media 450 euros anuales para los inquilinos, es un coste que no todos los trabajadores pueden afrontar con su salario.

Entonces, ¿cuánto se debería pagar por un alquiler? ¿Mi salario alcanza para el arrendamiento de una casa? Estas son algunas de las múltiples preguntas que surgen entre los ciudadanos a la hora de realizar el arrendamiento de una vivienda. Sin embargo, para responder a algunas de ellas, se pueden llevar a cabo unas reglas generales, las cuáles proporcionan una estimación aproximada del presupuesto que una persona puede dedicar al alquiler.

Una de las reglas que se aplica es la del límite de las 40 veces o más conocida como de las 40 veces, la cual trata de determinar la cantidad máxima de dinero que una persona debería destinar en concepto de alquiler de una casa.

En primer lugar es necesario que se tome como referencia el salario anual y para tener una cantidad de alquiler “ideal”, el salario al año de la persona interesada debe ser por lo menos igual que el alquiler mensual multiplicado por 40.

Tras obtener la cifra de esta operación, dado que el alquiler se paga en 12 mensualidades al año, hay que tener en cuenta que lo mejor es que los gastos en este concepto no sobrepasen el 30% de los ingresos anuales totales para cada trabajador.

No obstante, en España esta situación se complica, ya que para un sueldo neto de 16.000 euros, la cantidad máxima que se tendría que destinar al alquiler sería de 480 euros, reduciendo la posibilidad de este arrendamiento en muchas de las grandes ciudades.

Por lo tanto, la regla del límite de las 40 veces es un escenario deseable de lo que debería suceder, pero no puede servir como un indicador de referencia a la hora de ponerse a buscar un alquiler, ya que el mercado actual contará con unos precios superiores a los previstos por el arrendatario, suponiendo un problema para muchos ciudadanos.

Aunque esta regla no pueda suponer un índice de referencia en solitario, en los casos en los que el gasto del alquiler se asuma entre varias personas, sí que puede tener cierta utilidad, considerando esta cantidad límite con el objetivo de no superarla. De esta forma, el salario del trabajador no iría destinado en su mayoría al arrendamiento, sino que podría usarse para el ocio o incluso el ahorro.

El 41% de los hogares españoles que están de alquiler destinan más del 30% de sus ingresos en ese concepto, lo que se considera como “sobreesfuerzo”, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2019 del Gabinete Económico de CCOO.

Las autonomías de San Sebastián, Barcelona, Bilbao y Madrid son las cuatro capitales en las que el incremento de la inflación ha tenido un mayor impacto en los alquileres, un esfuerzo que supera los 500 euros al año para muchos de los arrendatarios.