Habitat recuperará este año los números negros

Después de protagonizar uno de los mayores concursos de acreedores de la historia de España en 2008 con un pasivo de 2.800 millones de euros, la histórica promotora Habitat Inmobiliaria resurgió en 2018 de la mano del fondo estadounidense Bain Capital y otros minoritarios. Y ahora, tres años después, la compañía está a un paso de volver a los números negros. La firma cerrará 2021 más que duplicando los 100 millones de euros que facturó en 2020 y, además, con beneficios, según explica su consejero delegado, José Carlos Saz, que se muestra más que satisfecho con la evolución de la compañía. “Hay una demanda muy fuerte y la oferta no llega y eso nos está beneficiando”, explica Saz, que calcula que Habitat duplicará este año las entregas de vivienda con respecto al pasado ejercicio, que cerró con 380 unidades entregadas a sus propietarios.

José Carlos Saz, consejero delegado de Habitat Inmobiliaria FOTO: La Razón

Desde que fue reflotada por Bain, Habitat ha ido poco a poco recuperando terreno. En 2018, entregó 270 viviendas, que fueron 315 en 2019 y 380 en 2020. A futuro, su previsión es superar la barrera del millar el próximo ejercicio y alcanzar las 1.500 en 2023. Después, el techo serían las 2.000. “Queremos estabilizarnos entre las 1.500 y 2.000 entregas anuales para tener una compañía manejable”, explica Saz. El año que viene, la promotora tiene prácticamente hecho el trabajo. “Ya tenemos vendido el 82% de lo que se va a finalizar”, explica. Es la ventaja, explica, que tiene trabajar a dos o tres años vista como lo hace el sector, que permite a su compañías anticipar los resultados. De hecho, Saz calcula incluso que ya tienen vendido el 30% de los proyectado para 2024.

Para que la maquinaria no se pare, Habitat está siendo “muy activa en la compra de suelo” en el que luego desarrollar promociones. “Hemos adquirido varios en lugares como Tres Cantos (Madrid), Sevilla, Canarias o Vigo”, explica Saz, que calcula que, en estos momentos, tienen unas 3.000 viviendas en construcción en sus diferentes proyectos.

En las últimas semanas, en el sector ha habido cierta agitación tras el movimiento de Neinor Homes para adquirir Via Célere. Un paso que Saz considera inevitable. “La cuota de las cuatro o cinco grandes promotoras inmobiliarias españolas no llega casi ni al 8% del mercado”, asegura. Por eso, prosigue, es lógico y bueno pensar en que se vaya a producir un proceso de consolidación. Con firmas más grandes, explica, se puede optar a los mercados de capital y no depender en exclusiva de la financiación bancaria, lo que constituye un paso decisivo para su crecimiento.