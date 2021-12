Indra, premio Fundación Integra por su labor en voluntariado

Elegida recientemente empresa tecnológica más sostenible del mundo, según el Índice Dow Jones de Sostenibilidad, Indra es una empresa comprometida con las personas y el planeta. La compañía quiere hacer partícipes de ese compromiso con la sociedad a sus profesionales, por lo que promueve la participación activa de sus empleados en iniciativas sociales y acciones de voluntariado en el marco de su transformación cultural.

Ese esfuerzo ha sido reconocido por Fundación Integra, que ha concedido a Indra el Premio por su labor en voluntariado en la categoría que premia el Compromiso de los Patronos y Empresas Patronas de la Fundación. Alfonso Tena, director de Relaciones Institucionales de Indra, fue el encargado de recoger el galardón en el marco del evento de celebración del XX aniversario de Fundación Integra.

En concreto, Indra ha sido reconocida por su programa Talento & Diversidad, una iniciativa de mentoring para mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad, que ha resultado todo un éxito en su primera edición. Puesto en marcha junto a la Fundación, el programa tiene como fin identificar, visibilizar y poner en valor las capacidades de las personas de este colectivo, para que refuercen su confianza de cara a los procesos de selección.

«Es increíble que alguien de una empresa tan importante me dedique tiempo y se haya preocupado tanto. Estas sesiones me han hecho recuperar la ilusión y la motivación por encontrar un trabajo en lo que me gusta», aseguró uno de los participantes en el programa.

Fundación Integra ya ha premiado las iniciativas de Indra en numerosas ocasiones: el pasado año, por su compromiso con el empleo socialmente responsable y, hace dos años, por su contribución al objetivo de ayudar a personas con discapacidad y en exclusión social, entre ellas, las víctimas de violencia de género, para que retomen las riendas de su vida a través de la inserción laboral.

La colaboración de Indra con Fundación Integra parte de su responsabilidad social, pero también de su apuesta por la diversidad, que es una de las directrices del modelo de Recursos Humanos y Gestión del Talento de la empresa. Esta se ha convertido en uno de los elementos clave en el profundo proceso de transformación cultural que está llevando a cabo la compañía en los últimos años para convertirse en una organización orientada al talento. En el marco de su proceso de transformación cultural, solo en 2021 Indra ha desarrollado 55 acciones diferentes de voluntariado, en el marco de iniciativas como Ventures4inclusion, en colaboración con FDI y Hands On, un ejemplo donde los profesionales de la compañía comparten su knowhow y experiencia para apoyar el emprendimiento y empleabilidad de las personas con discapacidad y las entidades que trabajan a su favor.

También cabe destacar una iniciativa de reforestación inclusiva junto a la Fundación Juan XXIII, en la que voluntarios de Indra y personas con discapacidad intelectual de la entidad colaboradora han tenido la oportunidad de participar en una jornada de reforestación con bombas de semillas; o las jornadas de deporte inclusivo realizadas con Fundación FDI, cuyo objetivo es sensibilizar sobre la discapacidad, fomentar la diversidad y la práctica del deporte e impulsar la inclusión social.

«Diciembre solidario»

Además de promover el voluntariado entre sus profesionales, Indra también fomenta su participación en todo tipo de iniciativas solidarias. Por ejemplo, ha lanzado nuevamente la iniciativa denominada «Diciembre solidario», en la que profesionales de la compañía pueden sumarse a diferentes acciones con las que ayudar a personas y familias vulnerables que en estos momentos más lo necesitan.

Este año, el programa tiene como principal objetivo ayudar a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, a través del proyecto «Cobertura de necesidades educativas» de Cruz Roja. Para ello, la empresa ha puesto en marcha una serie de acciones para recaudar fondos como, por ejemplo, un crowdfunding, el envío de tarjetas de Navidad para dar mayor visibilidad al proyecto, un concierto realizado por los propios profesionales o una carrera solidaria.

«Diciembre Solidario» también cuenta con una actividad de cocreación de cuentos con temática inclusiva entre profesionales de Indra y personas con discapacidad, talleres en familia, o la donación de juguetes para familias vulnerables, todas ellas de la mano de la Fundación Juan XXIII. Del mismo modo, se realizarán donaciones de materiales necesarios para una adecuada escolarización de los hijos de familias vulnerables a través de Aldeas Infantiles, y se ha organizado un mercadillo solidario online y otro presencial en apoyo a diferentes organizaciones.