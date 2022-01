Esto es lo que debe hacer si no recibe el paquete de su compra online

Se acerca la fecha estimada de entrega de su compra online pero no le llega ningún aviso de reparto. Acaba el día y nadie ha tocado a su timbre ni tampoco tiene una nota en su buzón o email avisando de que el paquete no ha podido ser entregado. De hecho, accede a la página web del comercio o del transportista y no hay ni rastro del pedido. Aunque es habitual que se produzcan algún retraso puntual, sobre todo en épocas festivas o en periodos de rebajas, hay ocasiones en las que el paquete no llega. La plataforma de reclamaciones online Reclamador.es explica cómo actuar en esos casos.

¿Qué hacer?

Si una compra en Internet no llega en la fecha indicada al realizar el pedido, el primer paso es ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente del comercio online y, si es posible, también con la empresa transportista para conocer el estado de su pedido. “Habitualmente, tras estas comunicaciones, el comercio accede a la devolución del dinero si confirman que no podrán entregar la compra o bien informan al consumidor de una nueva fecha de entrega”, apunta Reclamador.es, en ese caso, el cliente puede aceptar o bien solicitar el reembolso del dinero de ese artículo si ya no le interesa.

Plazo de entrega máximo: 30 días

La Ley General de Consumidores y Usuarios, en su artículo 109 establece que salvo en los casos en los que al realizar la compra le hayan informado en la web de que el pedido llegará en un periodo superior al mes y el cliente acepte -realizando la compra-, el pedido online debe llegar, como máximo, en 30 días. Si ese plazo no se cumple, procede contactar con el comercio y solicitar la resolución del contrato y devolución de las cantidades entregadas.

¿Y si no me quieren devolver el dinero?

“Cuando no llega una compra online, porque, por ejemplo, la tienda te informa de una falta de stock de ese producto, la Ley General de Consumidores y Usuarios recoge, en el artículo 110, que el comercio debe proceder a la devolución del dinero lo antes posible”, explica Reclamador.es.

El conflicto puede surgir cuando la empresa retrasa sin justificación la devolución del dinero o bien, directamente, se niega a tal hecho. En tal caso, el mismo artículo 110 establece que el cliente podrá solicitar al comercio que le abone el doble de las cantidades pagadas.

“Si bien, somos conscientes que, amistosamente, pocos comercios electrónicos acceden a pagar el doble de esas cantidades, obligando a acudir a los tribunales y, dependiendo de la cuantía, por ejemplo, unas zapatillas de 15 euros, no compense iniciar estos trámites y los gastos que ello supone. Habría, por tanto, que estudiar el caso concreto y analizar las posibilidades, siendo siempre nuestro consejo, intentar llegar a un acuerdo amistoso”, recomienda Reclamador.es.

Derecho de desistimiento: 14 días para devolver el producto sin explicaciones

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios define el derecho de desistimiento de un contrato como “la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase”. Para las compras online, se puede ejercer el derecho de desistimiento en un plazo de 14 días naturales, dejando con ello el contrato sin efecto, pudiendo proceder a la devolución sin que la empresa vendedora pueda negarse a realizar el reembolso del coste de la compra. Además, no hace falta dar ninguna explicación.