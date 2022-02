Ferrovial negocia la compra de casi el 50% de la nueva terminal del aeropuerto JFK de Nueva York por 8.900 millones

Ferrovial ha puesto su división de aeropuertos a funcionar a toda máquina. La compañía ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo de exclusivida con el fondo de inversión Carlyle para negociar la adquisición del 96% de la participación de que es titular Carlyle en New Terminal One, el consorcio designado para diseñar, construir y operar la Nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York (que incluye las antiguas Terminales 1, 2 y 3 de dicho aeropuerto y posibles ampliaciones), según ha informado en una nota. La operación podría cerrarse por una cantidad cercana a los 10.000 millones de dólares (8.900 millones de euros), según fuentes conocedoras de la operación citadas por Bloomberg.

Carlyle es titular de un 51% en New Terminal One. En caso de llegarse a un acuerdo sobre la transacción, Ferrovial adquiriría por tanto el 96% de dicha participación, con lo que se haría con una participación de casi la mitad del consorcio que desarrollará la futura terminal neoyorquina. El cierre de la operación estaría sujeto a las condiciones habituales en este tipo de operaciones, entre otras la aprobación del Port Authority of New York and New Jersey.

El anuncio de hoy se produce apenas 24 horas después de que la compañía que dirige la familia Del Pino anunciase también que ha alcanzado un acuerdo con la compañía de infraestructuras turca YDA Group para la adquisición de una participación del 60% de la sociedad que gestiona la concesión del Aeropuerto Internacional de Dalaman, en Turquía, por 140 millones de euros. El aeropuerto de Dalaman se encuentra situado en la denominada Riviera turca, en una de las regiones turísticas más atractivas de Turquía y del Mar Mediterráneo, con un gran interés cultural, deportivo y de ocio. Registró un tráfico de pasajeros de 5 millones en la pre-pandemia, siendo la mayoría de origen extranjero, lo que supuso un crecimiento del 78% desde 2006, y lo sitúa como el cuarto mayor aeropuerto del país por número de pasajeros internacionales.

Ferrovial también cuenta con una participación del 25% en el principal hub aeroportuario europeo, el aeropuerto londinense de Heathrow; así como del 50% en los también británicos de Glasgow, Aberdeen y Southampton.