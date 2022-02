Estas son las 10 novedades fiscales que pueden afectarle este año

La llegada este año nuevo ha traído consigo la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 y con ellos, una serie de modificaciones relativas al régimen fiscal, las cuáles afectan a trabajadores, autónomos y empresarios.

El Memento Fiscal 2022, elaborado desde el proveedor de contenido jurídico líder en España, Lefebvre, recopila todas las novedades de los PGE y analiza de manera exhaustiva 10 claves de las novedades fiscales de esta normativa que afectarán a empresarios y autónomos.

1. Nuevos límites en los planes de pensiones

Desde el Ejecutivo han aumentado las deducciones fiscales con el objetivo de incentivar los planes de pensiones de empleo, en este sentido, los beneficios fiscales llegan a los 8.500 euros. Asimismo, los Presupuestos significan una rebaja sustancial a la cantidad máxima que pueden desgravar quienes tuvieran un plan de pensiones, pasando de una aportación máxima deducible de 2.000 euros a 1.500 euros.

2. Las cuotas de autónomos aumentan

Las cuotas que pagan los autónomos a la Seguridad Social se han elevado entre 5 y 21 euros mensuales en este nuevo año, en este sentido, los trabajadores por cuenta propia que coticen por la base mínima tendrán que pagar 294 euros al mes, frente a los 286 que pagaban el año pasado. Y los autónomos societarios, es decir, aquellos que tengan más de diez trabajadores a su cargo, pagarán 377,87 euros, lo que supone una subida de 6,36€ al mes con respecto a 2021.

En cuanto a las operaciones inmobiliarias de los autónomos, algunas ventas de locales u otros inmuebles se podrían ver afectadas por un aumento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). Esto se debe a que en la actualidad, se ha de tomar el valor de referencia aprobado por la Dirección General del Catastro como base para el cálculo del impuesto en el caso de transmisión de inmuebles, salvo que el declarado por el interesado sea mayor.

3. Se impulsa el emprendimiento

Con la aprobación de los PGE, uno de los objetivos que se persiguen es favorecer la creación de nuevas empresas e incentivar el emprendimiento. Por tanto, la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, más conocida como la ley de startups, incrementa el límite máximo de la exención de la retribución en especie, de los 12.000 hasta los 50.000 euros en 2022.

Asimismo, con esta novedad fiscal se aumenta la deducción por inversión en compañías de nueva creación al 50%, frente al 30% en 2021, y el Ejecutivo pretende que se favorezca la creación de nuevas empresas bajando la tributación mínima del Impuesto de Sociedades al 10%, frente al 15% que estaba establecido el año pasado.

4. Impuesto de Sociedades en grandes empresas

Para las compañías que facturan más de 20 millones de euros, el tipo mínimo será del 15%, el objetivo que subyace es que el tipo efectivo de gravamen de las grandes empresas no se aleje mucho de su tipo nominal, como ocurre en el caso de las pymes. Dentro de estas deducciones destacan la deducción por I+D e IT y la de producciones cinematográficas, dos incentivos fiscales cuya finalidad es, respectivamente, fomentar la inversión en actividades de I+D, IT y atraer inversiones extranjeras.

5. Lucha contra el fraude fiscal

La lucha contra el fraude fiscal ha sido un tema recurrente de la agenda política. Por tanto, la reforma de la Ley General Tributaria tiene como finalidad principal potenciar el pago voluntario, de tal forma que se disminuya el importe de los recargos por declaración extemporánea y se favorece la regularización espontánea de tres maneras:

Se disminuye el importe de las sanciones por acuerdo y pronto pago.

Se permite la salida de la lista de deudores.

Se exonera del propio ingreso del recargo.

6. Regulación de las SIVAC para aplicar el tipo reducido del 1%

La tributación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) pueden ser del 1%, por lo tanto han sido uno de los vehículos más utilizados para el patrimonio de las grandes fortunas. Con el cambio de regulación fiscal, para el cálculo de los 100 socios solo se computan aquellos que sean titulares de acciones por importe igual o superior a 2.500 euros, o 12.500 euros en el caso de SICAV con compartimentos.

7. Nueva regulación sobre la plusvalía municipal

Tras la aprobación de la nueva regulación aprobada por el RDL 26/2021, se ofrece un sistema para la determinación de la base imponible, alternativo al sistema objetivo existente hasta ahora. En este sentido, el contribuyente puede optar por la estimación directa del incremento de valor, sistema más cercano a la realidad del mercado inmobiliario.

Del mismo modo, a pesar de que hasta ahora no se tenían en cuenta, a partir de este 2022 también se gravan las plusvalías generadas en menos de un año y se establece un nuevo supuesto de no sujeción para las transmisiones en las que se acredite la inexistencia de incremento de valor.

8. Nueva regulación para los no residentes

Asimismo, las novedades fiscales introducen modificaciones en la Ley 11/2021, eliminando la obligación de nombrar representante a las personas residentes o entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en otro Estado miembro de la UE o del EEE al que se aplique la normativa sobre asistencia mutua, debiendo actuar ante la Administración tributaria española por medio de las personas que ostenten su representación de acuerdo con las normas de representación legal.

9. Declaración de posesión de criptomonedas en el extranjero

La obligación de declarar la tenencia de criptomonedas en el extranjero por un valor superior a 50.000 euros estaba prevista desde julio de 2021. No obstante la falta de modificación del Reglamento de Gestión e Inspección de la normativa reguladora de la declaración de bienes y derechos en el extranjero (Modelo 720) impide el cumplimiento de esta, ya que habrá que esperar a la modificación del Reglamento de Gestión e Inspección y del propio modelo de declaración.

10. Ventas online en el extranjero

Por último, para aquellos que vendan productos por más de 10.000 euros mediante páginas web, plataformas online o por correo, a clientes finales situados en otros países miembros de la UE, deberán darse de alta en alguno de los regímenes especiales de ventanilla única, ya que así se ingresará el impuesto directamente a su Administración tributaria.