De 12.600 a 43.000 euros en gas: la factura energética ahoga a las comunidades de vecinos

El desbocado incremento de los precios de la energía está dejando cadáveres a todos los niveles. Y las comunidades de propietarios no son una excepción. El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) ha remitido una carta al director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico solicitando que se aplique a las comunidades de propietarios la tarifa de los hogares, que es mucho más económica que la que actualmente se aplica a las comunidades de propietarios, que es muy parecida a las tarifas industriales. Los administradores de fincas colegiados también quieren que se apliquen las mismas ventajas fiscales que se están aplicando a las viviendas, “evitando la discriminación que supone esta diferente forma de confeccionar la tarifa”, según han explicado en una nota.

Y es que el incremento del precio de la electricidad en las comunidades de propietarios está llevando a muchas de ellas a una situación límite. Según los datos de CGCAFE, en los últimos 15 meses se ha disparado el 120%. Otro de los grandes gastos de algunas de estas comunidades, el gasóleo de calefacción, también ha experimentado una vertiginosa subida. Si en 2020 una cisterna de 15.000 litros de gasóleo tenían un coste de 7.850 euros; ahora cuesta 18.000. Aunque el mayor incremento ha correspondido al precio del gas. Para el mismo consumo, una factura de enero de 2021 que tenía un coste de 12.684 euros ahora tiene uno de 43.000 euros.

Para Salvador Díez, presidente en funciones del CGCAFE, “estos aumentos del precio de la electricidad y fundamentalmente del gas, afectan muy negativamente a las comunidades de propietarios, que se están viendo obligadas a establecer derramas extraordinarias o a reducir el tiempo de servicios como la calefacción central. Por ello consideramos muy urgente y necesario que la Administración Pública tome las medidas necesarias para afrontar este problema y tengan en consideración las propuestas de los administradores de fincas colegiados”.

El CGCAFE considera que estos precios tan elevados provocarán un aumento de la morosidad en las comunidades de propietarios si no se toman medidas, entre otras, como las propuestas por los administradores de fincas colegiados, y conllevará que muchas familias no puedan pagar los gastos comunitarios, teniendo que asumir, el resto de los propietarios, la parte de la cuota comunitaria que no puedan pagar algunos vecinos.