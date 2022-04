Zara inaugura su mayor tienda del mundo... y Uniqlo anuncia la apertura de su local más grande en España

Zara y Uniqlo tienen planes importantes para Madrid. Mientras que el buque insignia del Grupo Inditex inaugurará mañana su tienda más grande del mundo en la Plaza de España, con una superficie de más de 8.000 metros cuadrados; su rival japonesa prepara la apertura de su local más grande en España. La compañía perteneciente al grupo Fast Retailing ha anunciado hoy la inauguración de su segunda tienda en la capital de España para el próximo otoño. Tras la apertura de su primera tienda en 2019 en la calle Goya, uno de los ejes comerciales más prestigiosos de la capital, será en otra gran arteria madrileña, la Gran Vía, dónde se ubique la nueva tienda la nueva tienda de Uniqlo.

La nueva tienda estará ubicada en el emblemático edificio de la Gran Vía número 37 y “reforzará la presencia de Uniqlo en la capital madrileña, posicionando la marca como nuevo destino de compras en una de las calles más transitadas de Europa”, según ha asegurado la compañía.

Kohsuke Kobayashi, director de Operaciones de Uniqlo España, ha destacado la buena salud de la marca en el país gracias al apoyo de los españoles incluso durante los últimos años más complicados. Además, ha comentado que “la apertura de la mayor tienda Uniqlo en España hasta la fecha es un hito importante para la expansión de la marca en el país. Madrid es una ciudad llena de modernidad y tradiciones; un crisol de culturas y la Gran Vía, una localización inmejorable para continuar presentando nuestra filosofía LifeWear a los consumidores”, ha explicado.

Características

La nueva tienda de la compañía japonesa contará con cuatro plantas y más de 2000 metros cuadrados donde se mostrarán los productos icónicos de la marca para hombre, mujer y niños. Para atender la tienda, Uniqlo contratará a un equipo de alrededor de 200 personas. El proceso de contratación ya ha comenzado con la activación de una web que puede ser utilizada por los candidatos para presentar sus solicitudes: https://uniqlo.ofertas-trabajo.infojobs.net/

Uniqlo desembarcó en el mercado español en septiembre de 2017 con la apertura de su primera tienda en el Paseo de Gracia de Barcelona y el lanzamiento de la tienda online. Con la apertura de su sexta tienda en España, Uniqlo refuerza su presencia en Europa donde actualmente cuenta con un total de 67 tiendas distribuidas en nueve mercados.

Los dirigentes de la compañía japonesa nunca han ocultado que su gran objetivo es desbancar a Inditex como líder mundial de la distribución textil, aunque todavía no lo han logrado. Aunque Inditex y Uniqlo compiten en la misma liga, no lo hacen con las mismas armas. Mientras que la compañía española tiene un modelo muy reconocible y eficaz asentado en la filosofía del “fast fashion”, con colecciones cortas y alta rotación; la firma japonesa tiene el foco puesto en los básicos. Produce productos sencillos y funcionales que nunca pasan de moda y que no están exentos de calidad.