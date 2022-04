La inflación reduce los márgenes del 55% de las empresas y pone en riesgo la viabilidad del 15%

No hay apenas empresas que escapen al impacto del incremento de los precios. El encarecimiento de la energía y de las materias primas, agravado desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, está provocando que más de la mitad de las pymes españolas tengan serias dificultades para asumir sus gastos en suministros, costes laborales e impuestos. Ante este escenario poco alentador, un 15% de las pymes españolas ya sufre problemas de viabilidad.

En concreto, más del 94% de las pymes españolas reconoce que se están viendo afectadas (32,77%) o muy afectadas (62,18%) por el alza de la inflación de los últimos meses, según concluye el Barómetro de opinión de las pymes #LaPymeHabla realizado entre enero y abril por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y publicado este lunes. Mientras, solo un 4,2% de los encuestados asegura haber sufrido “muy poco” esa situación y un 0,84% no lo ha notado. Para el 70,83%, el encarecimiento de los precios está impactando en el coste los suministros. Además, un 29,17% lo está sufriendo en su factura energética.

Como consecuencia de ello, un 39,17% ha visto reducidos sus márgenes de beneficios “sensiblemente”, y un 16,67% se enfrenta a la misma situación, aunque de forma leve. En total, más de la mitad de las pymes (55,84%) han visto reducidos sus márgenes por la inflación. A causa de esta subida de precios, un 15% de las empresas encuestadas considera que la supervivencia de su negocio en los próximos meses está en peligro y un 15,83% se ven obligadas a acceder a financiación para afrontar los mayores gastos, ya que muchas de ellas no pueden repercutir los costes en el precio final.

Así, el 42% de las pymes consultadas afirma que no está repercutiendo el aumento de costes al precio, mientras que algo más del 58% de las empresas consultadas sí que está trasladando el incremento de costes. No obstante, el aumento de precios no siempre es suficiente para compensar el encarecimiento de los combustibles, la electricidad y los alimentos, ni para garantizar su viabilidad.

El informe de Cepyme alerta de que la “crisis de precios” se produce cuando las empresas se encontraban en proceso de recuperación de la crisis derivada de la pandemia. Así, señala que siete de cada diez compañías dicen que la crisis de la Covid-19 les afectó “negativamente” (51%) o “muy negativamente” (19%). Además, más de seis de cada diez empresas califican la situación económica actual como “mala” (48%) o “muy mala” (15%). En este contexto, la gran mayoría (82%) no considera apropiada la acción del Gobierno para con las empresas y siete de cada diez no comparte la última reforma laboral.

Ventas

En cuanto a la facturación de los últimos 12 meses, más de la mitad de las empresas han registrado un estancamiento (28% de las consultadas) o una caída de dicha facturación (30%). Además, las caídas de facturación superan el 7% de descenso para el 18% de las compañías. De cara a los próximos doce meses, el 40% se los encuestados estima que sus ventas seguirán más o menos igual, y un 27% prevé que suban entre un 3% y un 7%. Por el contrario un 14% estima que bajarán entre un 3% y un 7%, y un 6% cree que bajarán más de un 7%.

El 42% de las empresas encuestadas cuenta con expectativas normales para los próximos doce meses. Un 29% cree que el futuro de su empresa es bueno, frente a un 22% que cree que al situación será mala. Con respecto a los problemas que más preocupan a las pymes en estos momentos, destacan los relacionados con el incremento de los costes laborales (54%) y de los impuestos (49%). A continuación, se sitúan las dificultades para encontrar personal cualificado (39%), el aumento de los costes de los insumos (32%) y la morosidad (17%).

Empleo

Por su parte, el empleo presenta una evolución más positiva. Las empresas que elevaron su plantilla fueron más que las que la redujeron. De esta forma, mientras que un 20% de las empresas consultadas aumentó el número de empleados, el 16% lo recortó. Por otra parte, más del 63% de las empresas mantuvo el empleo estable en los últimos doce meses. En los últimos 12 meses, el 50% de las empresas encuestadas mantuvo sus salarios sin apenas modificaciones y un 33% subieron los sueldos entre un 2% y un 5%. Por su parte, un 9% de las pymes bajaron los sueldos.

Las expectativas para los próximos doce meses también son positivas, subraya Cepyme. Un 88% cree que mantendrá estable su plantilla o la incrementará. En concreto, un 68% prevé que el número de empleados quedará igual en los próximos 12 meses, frente a un 16% que cree que subirá entre un 3% y un 7%, y a 4% que prevé una gran subida. En en lado contrario, un 9% de los encuestados cree que el reducirá su plantilla entre un 3% y un 7% y otro 3% de las pymes considera que el número de empleados se reducirá mucho.

Pese a estos datos algo más positivos, Cepyme señala que de la evolución y previsión de ventas y de empleo se desprende que las empresas están sufriendo una caída de la productividad, tanto en lo que se refiere a ventas por trabajador, como al beneficio por cada uno de ellos. El Barómetro refleja que las pymes no prevén que la caída de la productividad se solucione a corto plazo, por lo que es un aspecto preocupante, que compromete su competitividad y su futuro.