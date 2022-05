Esto es lo que cobra un profesor de secundaria en cada comunidad autónoma

Los pequeños de la casa tienen a los profesores como figuras de referencia fuera del hogar. Su labor docente inspira desde las más tierna infancia, una admiración que se extiende durante toda la etapa educativa y empuja a que muchos de esos niños quieran ser profesores de mayores. La predilección por esta profesión se transforma en vocación para aquellos que deciden optar finalmente por dedicar su carrera laboral a la docencia. En concreto, en el curso 2020-2021, había 809.270 docentes, la cifra más alta de la serie histórica, según los datos del Ministerio de Educación. Del total, 274.227 docentes trabajaron en centros de educación secundaria (de ESO, FP y/o Bachillerato). Aquellos que consiguieron su plaza tras superar una oposición gozan de una seguridad laboral y salarial que muchos aspiran conseguir, aunque es importante saber que existen diferencias por comunidades autónomas.

El sueldo de los profesores que dan clase en sistema público varía en función de múltiples factores, como su categoría, años de experiencia, la comunidad autónoma y la etapa educativa en la que den clase. En concreto, el sueldo de un profesor en España se compone de los siguientes elementos:

-Retribuciones básicas. Compuestas por el salario base, los trienios de experiencia acumulada y las dos pagas extra anuales.

-Retribuciones complementarias. Compuestas por el complemento de destino en función de la comunidad autónoma y el complemento específico, que tiene en cuenta dos variables: una “general” para todos los docentes y otra “singular” ligada al desempeño de algún tipo de cargo o función: departamentos, tutorías, bilingüismo, etc.

En el caso de los funcionarios interinos, perciben las retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspondientes a su cuerpo de adscripción, así como la mayoría de los complementos que perciben sus compañeros funcionarios de carrera. Además, hay que tener en cuenta que los salarios de los funcionarios también se suelen revisar para compensar el efecto de la inflación. En los Presupuestos Generales de 2022 se decidió incrementar sus sueldos un 2% a partir de enero de este año -aunque la inflación media en España de 2021 fue del 3,1%-, una subida que los sindicatos consideran insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años.

Más de 600 euros de diferencia entre comunidades

Las pronunciadas diferencias salariales entre comunidades quedan reflejadas en el informe ‘Retribuciones docentes en la Enseñanza Pública 2022′ de UGT. El sindicato advierte que los sueldos de los docentes españoles pueden variar hasta en 630 euros en función de la región en la que trabajen.

En la educación secundaria, la mayor brecha se registra entre los 3.019 euros del País Vasco y los 2.462 de Aragón (2.511 euros tras aplicar la subida del 2%). Las retribuciones brutas medias más altas en esta etapa educativa, tras el País Vasco, las obtienen los profesores de Cantabria (2.705 euros), Castilla-La Mancha (2.700 euros) y Navarra (2.692 euros). Por el contrario, los sueldos más bajos corresponden a Aragón, Madrid (2.513 euros) y Andalucía (2.519 euros).

El informe de UGT señala que las nóminas de los docentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (3.287 euros, de los cuales 984,50 corresponden al complemento de residencia), así como las relativas a los de las Islas Canarias (entre 2.730 y 3.079 euros, en función de si la isla es capitalina o no capitalina) y Baleares (2.707 euros), poseen unos salarios significativamente superiores y no son comparables en conceptos comunes a las del resto de comunidades, por cuanto todas ellas suman a su mensualidad el correspondiente complemento de residencia dadas sus peculiaridades geográficas. Si no se tuviera en cuenta esto, los salarios de Ceuta y Melilla ocuparían la primera posición, los de Canarias la tercera y los de Baleares la cuarta de los más altos de España.

Este es el salario bruto medio mensual de un profesor de secundaria por comunidad autónoma en 2022 (sin incluir trienios)

Salario de los profesores de secundaria FOTO: M. Roselló

Salarios de los profesores técnicos de FP

El salario bruto medio más elevado que puede cobrar un profesor de Formación Profesional (FP) sin trienios es el del País Vasco (2.972 euros), seguido del de Ceuta y Melilla (2.870 euros) y el de las Islas Canarias (2.855 euros), no obstante en estos tres últimos casos hay que recordar que el salario aumenta considerablemente por el complemento de residencia. En el lado contrario, los sueldos más bajos se encuentran en Aragón, con 2.292 euros (2.338 euros con la subida aplicada), Madrid (2.346 euros), Andalucía (2.352 euros) y Cataluña (2.365 euros).