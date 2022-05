Así es como le pueden conceder una hipoteca sin cobrar una nómina

Son muchas las personas que tienen en mente diversos planes de futuro para los que son necesarios realizar una inversión significante cómo puede ser el comprar un vehículo soñado, traer un nuevo miembro a la familia o incluso la adquisición de una vivienda.

La compra de una casa supone un gran desembolso de dinero alcanzando los cientos de miles de euros, por lo que para la mayoría de personas, el solicitar un crédito bancario se vuelve imprescindible para continuar con esta operación. No obstante, el conseguir que la entidad financiera le conceda a la persona interesada una hipoteca es una de las “pruebas de fuego” por las que tendrá que pasar antes de tener una casa en propiedad. El banco examinará numerosos factores como condicionantes personales, la localización del inmueble o incluso la nómina del interesado, los cuáles serán decisivos para dar luz verde o no a esta concesión.

Antes de analizar el resto de condicionantes, lo primero que el banco querrá conocer es el salario que cobramos por nuestro trabajo, ya que estas entidades no prestan el dinero gratis, sino que esperan recuperar el capital prestado más los intereses asociados a este crédito. Por tanto, estos solo prestan el dinero en el caso de que sea muy improbable que se vayan a producir imagos, es decir, si saben que van a recuperarlo, tal y como afirman desde el portal inmobiliario de Idealista.

En este contexto, no es de extrañar que la nómina de los clientes sea un factor clave a la hora de solicitar una hipoteca, dado que esto supone la mejor garantía de que la persona en cuestión posee unos ingresos estables para poder pagar las cuotas mensuales de este préstamo.

No obstante, si el solicitante de una hipoteca no cuenta con una nómina, como norma general es que la entidad bancaria no de luz verde a esta concesión ya que perciben esta operación como una de riesgo al haber más probabilidades de que se produzca un impago.

Pero, ¿es posible conseguir una hipoteca sin nómina fija? La respuesta es sí, y aunque no sea lo más habitual, si el solicitante demuestra a la entidad bancaria que tiene ingresos que van a permitir hacer frente a la cuota del crédito, este podrá acceder a esta hipoteca: