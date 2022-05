Mujeres para revolucionar el sector del automóvil

Bertha Benz es una de esas mujeres que pasará a la historia por hacerse hueco en un mundo que parecía exclusivo de hombres. La esposa de Carl Benz fue, sin duda, una mujer atípica para su época (siglo XIX), que ha sido referente y fuente de inspiración para generaciones futuras. Y es que Bertha fue la primera, no solo mujer, sino persona, que se atrevió a conducir un automóvil (1888), el patentado por su esposo, el Benz Patent Motorwagen. Han pasado 134 años desde que la intrépida Bertha se puso a los mandos de aquel primer automóvil, un periodo en el que la industria se ha desarrollado espectacularmente, pero que, pese a que sus inicios están vinculados a una mujer, ha estado de espaldas a las mismas. Un sector que, tradicionalmente, se ha asociado al género masculino, algo que actualmente la propia industria pretende revertir, promoviendo iniciativas para captar y retener talento femenino.

Y es que si se quiere hacer frente a los retos actuales, como la transformación digital, los nuevos modelos de negocio, la transición ecológica y la revolución del coche autónomo no se puede renunciar a su talento, ya que representan la mitad de la fuerza laboral.

El sector del automóvil es quizá uno de los que más infrarrepresentadas están las mujeres. Históricamente, los coches se han diseñado por hombres y para hombres, un área, pues, muy masculinizada. Tan solo uno de cuatros empleados (25%) de las áreas de actividad relacionadas con la automoción es mujer, según datos de la EPA. Este porcentaje es muy inferior si se traslada a puesto directivos, ya que se estima que tan sólo el 8% de los cargos de responsabilidad son ocupados por féminas, según un estudio de 20 Firts April. Otro informe, «Women at the Wheel», de Deloitte, también apunta a este déficit de mujeres en el sector, ya que, aunque su peso en el total de las plantillas es del 47%, solo el 24% y el 18%, respectivamente, trabajan en la fabricación y distribución de vehículos.

Mujeres en el mundo del automóvil FOTO: T. Nieto

Sin embargo, como en toda regla hay excepciones. Marta Blázquez, Laura Ros, Helena Antolín y Rocío Carrascosa son mujeres que han conseguido romper el techo de cristal, y ser líderes en las respectivas áreas de la industria del automóvil de la que forman parte: concesionarios, fabricantes, componentes y finanzas.

Marta Blázquez

Marta Blázquez, vicepresidenta de Faconauto, la patronal de que integra a 2.200 concesionarios de automóviles de nuestro país, llegó por casualidad al sector, incorporándose al Grupo PSA. Tras una experiencia de 20 años en el mismo, en la que ha ocupado distintos puestos de responsabilidad, no lo cambiaría por nada del mundo. Gran defensora del importante papel que la mujer juega en la economía, desde que llegó a la patronal, no ha parado de trabajar en su empeño por dar visibilidad a las trabajadoras del sector. De su entusiasmo, nació Faconauto Woman, una iniciativa, cuyo objetivo es hacer sector más atractivo para seducir al talento femenino, captar también el interés de las generaciones más jóvenes, así como aumentar las oportunidades laborales de las mujeres que ya están dentro de su red de concesionarios. Su intención es que la presencia de mujeres pueda crecer especialmente en aquello nichos de negocio donde están infrarrepresentadas, y que, en 2024, al menos, de un tercio de los empleados de la actividad relacionada con los concesionarios sean féminas. Hoy en día, solo el 19% de los puestos de gerencia son ocupados por mujeres, y este porcentaje se reduce a mínimos en las posiciones de cara al cliente (comercial).

«Faconauto Woman es una red de hombres y de mujeres donde nuestro objetivo es conseguir la igualdad de derechos, pero también de obligaciones. Tenemos que ser impulsoras de nuestra propia vida, y de ser proactivas a la hora de pensar en lo que queremos, no renunciar a nada, tener una mentalidad guerrera y siempre estar dispuesta a formarnos. Tradicionalmente, estos se asociado a ser una mujer ambiciosa, cuando, la ambición, bien entendida, es una cosa muy positiva», expone.

El desconocimiento y la percepción de que se trata de un sector poco atractivo son las principales causas que explican que no sea demandado por algunas mujeres como una buena opción de desarrollo profesional, algo que, a juicio de Blázquez, no es «para nada cierto». «Es un sector muy divertido, en el que he sido y sigo siendo muy feliz, y en el que constantemente estoy aprendiendo. Debe tener algo, porque, cuando entras, ya no quieres salir», añade.

Desde Faconauto, también realizan programas de mentoring y promueven que mujeres referentes del sector sean inspiradoras y compartan sus experiencias. Ejemplo de ello es la colaboración que están cerrando con Inspiring Girls, una organización internacional, cuyo objetivo es aumentar la autoestima y la ambición profesional de las niñas poniéndolas en contacto con mujeres referentes de distintos sectores. En concreto, Faconauto participaría, junto con Asaja, en una iniciativas que tiene como objetivo despertar el interés de las niñas del mundo rural en ser «grandes», animándolas, mediante charlas en escuelas, a desarrollar todo su potencial

Laura Ros

Prueba de que la mujer tiene mucho que decir, y decidir, en la industria es el hecho de que el Grupo Volkswagen eligiera a Laura Ros como directora general en España, más en un momento tan trascendental para la industria como es el actual. Madre de dos hijos, de 16 y 18 años, asegura que el secreto para compaginar vida profesional y familiar radica en desechar la idea de ser «perfecta e infalible en todo», porque lo único que genera esta actitud es «carga y desgaste».

Confiesa, asimismo, que nunca la han tratado de forma diferente por su condición mujer, ya que, pese a haber tenido jefes hombres, siempre se la ha valorado por sus resultados. Desde la compañía, están impulsando incorporación de mujeres, promoviendo planes de igualdad y adoptando medidas que favorecen la conciliación. Un aumento de la presencia femenina que, como no, también afecta a la alta dirección. Ejemplo de la apuesta del grupo por el talento femenino es la propia Ros; la responsable de Ventas del Comité Ejecutivo del grupo y de Audi, Hildegard Wortman, o la recientemente nombrada como vicepresidenta mundial del Marketing y Ventas de Volkswagen Turismo, Imelda Labbé. En concreto, en España, un tercio de los miembros del comité ejecutivo del grupo son mujeres (la propia Ros; la directora de Comunicación y Relaciones Externas, Eva Vicente, y Anna Sánchez Simó, que desempeña el puesto de CIO). Actualmente, el 40% de los puestos intermedios ya son ocupados por mujeres, aunque el objetivo es alcanzar el 50%, y llegar al 40% en los puestos de alta dirección.

Unas medidas con las que se trata de paliar un déficit histórico. «El sector se ha asociado tradicionalmente con una formación muy técnica, como las ingenierías, y las mujeres no suelen optar por carreras STEM. Sin embargo, actualmente, en un momento en el que se está perfilando la movilidad del futuro, y en el que se está produciendo un salto desde compañías industriales a empresas de software, es gran una oportunidad para que se puedan sumar, ya que el sector se va a abrir a todo el mundo, y también tiene que ser atractivo para las mujeres».

Aunque su camino hasta llegar a ser directora general del Grupo Volkswagen en España no ha sido fácil («es una industria muy exigente», resalta), se acercó a la misma recién licenciada en Administración y Dirección de Empresa por ESADE. «Me apetecía tener una experiencia internacional, y pareció un sector muy interesante, muy rico, ya que tiene muchas áreas y recursos. Además, en mi caso, siendo española, no podía obviar las numerosas plantas de fabricación e automóviles existente, y que el sector representa el 10% del PIB». Ros reconoce sentirse una «privilegiada» por formar parte del sector en un momento de redefinición como este, por lo que anima a todas las mujeres a que se sumen a participar, a que no tengan miedo y a que no se encasillen.

María Helena Antolín

El área de componentes también ha ido sumando fuerza femenina, representando actualmente el 25% del total de personas que trabajan en el sector, aunque el objetivo es que esta proporción vaya en aumento. María Helena Antolín, vicepresidenta de Grupo Antolín, cree que la educación es clave para alcanzar la igualdad y la corresponsabilidad en el mundo laboral. En este sentido, considera que es importante fomentar una mayor participación de las chicas en carreras técnicas, ya que sus salidas profesionales son muchas en la actualidad. También destaca el papel de las empresas, que tienen que estar comprometidas en atraer todo ese talento femenino a sus organizaciones. «Ante los desafíos que tiene la industria por delante, es fundamental contar con los mejores profesionales. Las mujeres somos un gran activo para afrontar con éxito el futuro. En Grupo Antolín, estamos convencidos de que es necesario contar con el liderazgo femenino, con su visión y con su estilo de gestión», asevera.

En Grupo Antolín, además de incentivar la incorporación de ingenieras a su plantilla –aunque reconoce que les llegan menos CV de mujeres por el déficit de chicas en las carreras STEM– , desarrollan una gran variedad de acciones basadas en la igualdad de oportunidades. En este sentido, está adherido al programa Target Gender Equality del Pacto Mundial de Naciones Unidas y, en el plano formativo, ofrecen a las empleadas de alto potencial su participación en programas de liderazgo y gestión. Los procesos de reclutamiento y promoción interna se fundamentan en criterios de capacidad y mérito, gracias a iniciativas como la implementación progresiva del currículum ciego. El 37% de la plantilla de la compañía, que tiene presencia en 26 países, son mujeres. En el Comité de Dirección la representación femenina se incrementó el pasado año, pasando del 25% al 27% y, en el Consejo Asesor, hay una mayoría de féminas.

Dice haberse sentido una «privilegiada» a lo largo de su carrera porque ha trabajado con equipos «fantásticos y muy profesionales» -eso, sí, mayoritariamente hombres-, pero que, no obstante, «la han hecho sentir cómoda».

A aquellas profesionales interesadas en desarrollar su carrera en una industria, las anima a que lo hagan en la automoción porque es «muy diversa, enriquecedora y ávida de talento».

Rocío Carrascosa

La que ha sido durante los últimos siete años CEO de Alphabet en España, afronta con «ilusión, entusiasmo y gran respeto» su nueva etapa profesional. Y es recientemente ha sido nombrada vicepresidenta de Vehículos usados de BMW en Norte América, donde se ha trasladado junto a su marido y sus dos hijas. «Es una decisión muy importante que hemos tomado entre todos. Tengo una gran familia que siempre está a mi lado», asegura. Después de trabajar en el sector bancario, llegó al del automóvil hace 25 años «de rebote» porque, tal y como confiesa, siempre ha sido muy inquieta. «Encontré un oferta de trabajo en una nueva compañía que se dedicaba al renting. Me atrajo mucho el producto y pertenecer a un grupo interesado por la movilidad y la innovación. Una vez que conocí el renting, vi que era un producto con mucho futuro y, gracias a eso, hoy formo parte del Grupo BMW». Recuerda que, en sus inicios, había pocas mujeres, lo que suponía un enorme reto. «Nunca me he sentido extraña por el hecho de trabajar en un sector eminentemente masculino, aunque sí diferente», señala. No obstante, destaca los esfuerzos que el sector está haciendo para construir una oferta atractiva para alcanzar una mayor participación femenina. «En estos momentos en el que la movilidad está experimentando un cambio de paradigma, considero que las mujeres podemos aportar visiones y experiencias muy valiosas en relación a aspectos que cada vez son más relevantes, como la sostenibilidad, la seguridad y la flexibilidad», subraya.

Algo determinante en su evolución dentro del sector fue la decisión de seguir avanzando y que la maternidad no supusiese un límite. «Tuve un periodo en el que decidí mantenerme activa, pero alejada de cambios y promociones, lo que me permitió dedicar más tiempo a mi vida personal en esos primero años. Pero una vez que mis circunstancias personales me lo permitieron, me marqué como objetivo no perder el tren profesional. En este sentido, es muy importante la labor de las empresas en el apoyo de las mujeres con objetivos profesionales de crecimiento, considerando las circunstancias que pueden ir aconteciendo en los distintos momentos personales y profesionales»

Bertha Benz fue la primera persona en conducir un automóvil FOTO: Mercedes-Benz Mercedes-Benz