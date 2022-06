Estas son las gasolineras más baratas de España, en las que podemos ahorrar hasta un 10% al repostar

Aunque los precios del barril de Brent han alcanzado máximos históricos y su escalada parece no tener fin, no todas las empresas lo procesan y lo comercializan de la misma forma, por lo que los importes también varían de una gasolinera a otra y de su localización. Asimismo, encontrar una gasolinera barata no es tan fácil como parece, solo una sexta parte de las gasolineras tienen precios bajos. Además, dependiendo de la ciudad donde resida, esta diferencia de precio puede ser prácticamente nula, como es el caso de Asturias, Orense, Guipúzcoa y Baleares.

Por todo esto, hoy es más importante que nunca saber dónde encontrar los mejores precios para llenar el depósito. Ya que, según los datos aportados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), estas gasolineras pueden suponer un ahorro de hasta el 10%.

Para saber cuales son las más baratas, la OCU ha realizado un estudio de los precios de más de 10.000 gasolineras de toda España entre los meses de febrero y mayo. Y, calculando los precios medios de cada gasolinera para ese periodo, han comparado entre cadenas, provincias o entre las estaciones de una misma ciudad. “La cadena con precios medios más bajos recibe el índice 100 para cada combustible y el resto de las cadenas se sitúan respecto a ella según su nivel de precios. Por ejemplo, una cadena con un índice 114 es un 14% más cara que la cadena más económica. Aunque los precios de las estaciones de servicio de Canarias, Ceuta y Melilla se calculan por separado porque su nivel impositivo es muy diferente”, declara la organización.

Las gasolineras más baratas

Tabla de precios de la gasolina de la OCU FOTO: La Razón (Custom Credit)

Según la OCU, BonÀrea es la cadena más barata en gasóleo A y gasolina 95 y están localizadas en Cataluña y en las zonas limítrofes de Aragón. En segundo lugar se encuentran las gasolineras automáticas Plenoil, GM Oil (ligada a los cash GM) y Campsa Express, la variante low cost de Campsa, y por último nos encontramos con la cadena Petroprix, que iguala a las anteriores pero solo en diésel.

En el otro lado de la moneda, en el caso del gasóleo, las más caras son Repsol, BP, Petronor, Petrocat y Valcarce. “Sus precios son al menos un 8% más onerosos de media que las más baratas, lo que supone un sobrecoste de hasta 0,18 euros/litro”, explica la OCU en su informe. Asimismo, Petrocat y Valcarce son las más caras para gasolina 95, con una diferencia de hasta el 12%, lo que supone unos 0,20 euros/litro.

¿Cuáles son las provincias con mejores precios?

Paneles informáticos donde se informa de los precios de los carburantes en una estación de servicio de la capital. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

En el estudio, la OCU investigó también el nivel de precios por provincias, fijándose especialmente en el porcentaje de gasolineras cuyos precios se encontraran claramente por debajo de la media, al menos 5 céntimos, y llegaron a la conclusión de que Lérida y Teruel son las provincias donde es más fácil encontrar una gasolinera económica. Por el contrario, en Asturias, Orense, Guipúzcoa y Baleares menos del 10% de las estaciones de servicio ofrecen precios 5 céntimos más bajos que la media.