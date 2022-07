Estos son los errores más comunes al solicitar el cheque de 200 euros

La crisis económica es una realidad que supone una problemática mundial, la cual está afectando a millones de ciudadanos alrededor del globo. Una inflación desbocada, unos precios de la energía que parecen no tener techo y la guerra entre Rusia y Ucrania han sido factores determinantes que han agravado esta situación.

Tanto es así, que desde el Gobierno de España aprobaron a finales de junio un plan de medidas anticrisis para paliar los efectos de la guerra en el que se establece una bajada del IVA de la luz al 5%, rebajas en el precio del transporte público e incluso un cheque de 200 euros para ayudar a familias vulnerables, entre otros.

Esta última ayuda en el primer día de funcionamiento tuvo 60.790 solicitudes del pago único de 200 euros, tal y como afirmaron fuentes del Ministerio de Hacienda, ya que es el organismo encargado de facilitar dicho cheque hasta el 30 de septiembre.

Esta ayuda se solicita a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria rellenando un formulario de solicitud. Para tramitar el cheque el interesado debe disponer de certificado digital o Cl@ve. Asimismo, estas personas deberán tener actualizado el NIF del solicitante y de las personas que convivan en el mismo domicilio (salvo menores de 14 años que no tengan asignado NIF), así como una cuenta bancaria con titularidad del solicitante en la que desea que se realice el abono de la ayuda.

Desde Hacienda han dado el plazo de un trimestre para completar el pago a todas las personas que lo soliciten, y aunque estas se comenzaron a recibir a mitad de la semana pasada, no será hasta el próximo octubre cuando comiencen a resolverse.

¿Qué errores son los más comunes?

Los solicitantes de esta ayuda pueden cometer unos errores comunes, sobre todo cuando se termina de cumplimentar el formulario, tal y como explican desde la Agencia Tributaria. Pese a que los pasos a seguir son muy sencillos, si se cae en algún error, esta ayuda se podrá desestimar por el organismo público tributario, independientemente de que estas personas fuesen beneficiarias.

Para comenzar la cumplimentación del formulario vía Internet es necesario contar con el sistema Cl@ve PIN, ya que habrá que tenerlo cuando se quiera acceder al enlace habilitado para cumplimentarlo. Una vez dentro, los futuros beneficiarios deberán tener cuidado con meter los datos correctos para no cometer errores como el DNI o NIE; el IBAN del banco (el número de cuenta deberá ser de quien solicita esta ayuda) o incluso el número del registro catastral de la vivienda habitual. Asimismo, desde NoticiasTrabajo señalan que hay que tener cuidado con no cumplir con alguno de los requisitos de rentas que se exigen correspondientes con el año 2021, ya que no hay que adjuntar ningún documento porque la misma Agencia Tributaria accede a los datos de renta del solicitante.

¿Quién puede solicitar la ayuda?

Esta ayuda pueden solicitarla los ciudadanos con residencia legal y efectiva en España y la hayan tenido de forma continuada e ininterrumpida durante el año inmediato anterior; los trabajadores asalariados y los autónomos dados de alta en la Seguridad Social; así como los desempleados inscritos en cualquier oficina de empleo.

El baremo para pedir esta ayuda directa se establece sobre las rentas obtenidas en 2021, incluidas las que perciban los convivientes, sean inferiores a 14.000 euros y el patrimonio, descontando la vivienda habitual, no supere los 43.196,40 euros.

De esta ayuda se excluye a quienes ya cobren el Ingreso Mínimo Vital o bien reciban pensiones del Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, dado que para estos colectivos el paquete contempla otras medidas concretas que implica incrementos anuales superiores a los 200 euros.