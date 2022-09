Así es como puede triunfar en una entrevista de trabajo a los 5 minutos

La entrevista comienza al salir de casa : Durante el trayecto o al coger el ascensor del oficio no se sabe con quién puede encontrarse el candidato, por lo que nada más salir de casa hay que asegurarse de proyecta ser seguro y profesional. Asimismo es recomendable llegar con unos minutos de antelación, conversar con las personas que se encuentren allí de forma tranquila y calmada; así como analizar el entorno, algo que puede resultar un tema útil más adelante. En este sentido, lo mejor es no hacer llamadas a personas cercanas para comentar lo que hay alrededor o quejarse de algún aspecto de la entrevista ya que no se sabe quién puede estar escuchando la conversación.