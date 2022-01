Cómo afrontar y triunfar en una entrevista de trabajo con tres trucos de expertas

A la hora de realizar una entrevista de trabajo, surgen muchas dudas de cómo hay que actuar para salir de ese despacho con el trabajo deseado. Las entrevistas han cambiado y la pandemia es la culpable. Por ese motivo, muchas empresas están optando por convocar las entrevistas por videollamada, eso sí, los trucos siguen siendo los mismos en relación con el comportamiento y actitud. En un mundo globalizado, las entrevistas de trabajo han cambiado, y ahora desde cualquier parte del mundo puedes hablar sobre tu experiencia profesional y de esta manera, conseguir el trabajo de tus sueños. Si tienes dentro de unos días, una oportunidad para conseguir un nuevo puesto de trabajo, prepárate muy bien y anota los tres consejos que nos han dado los expertos.

Primero de todo, tienes que escoger el mejor conjunto que te haga sentir segura. Tanto un traje con pantalón sastre o una camisa blanca y vaquero de tiro alto, son dos buenas opciones. ¿Cómo tiene que ser el beauty look? Aquí tienes que aplicar el menos es más. Un maquillaje sencillo, donde no puede faltar un color vivo en los labios y la máscara de pestañas

Por supuesto, las redes sociales son una buena herramienta para conocer trucos o consejos. Eva Porto, psicóloga y experta en recursos humanos cuenta con más de 300 mil seguidores. Ella en su perfil explica en vídeos cortos y divertidos cómo encontrar prácticas por primera vez o cómo encontrar un trabajo sin experiencia previa. A lo largo del texto, encontrarás vídeo de ella para aprender más sobre este tema.

Tres trucos para conseguir un nuevo trabajo

No pierdas detalle de los tres trucos esenciales que nos han dado a La Razón Lifestyle. Nunca es tarde para empezar un sueño en 2022.

Preparación

“El primer paso es prepararse, tiene que pensar esa persona que es como un examen”, cita Marta O´Kelly, psicóloga y terapeuta. Para la profesional unos días previos al día de la cita “hay que recolectar toda la información sobre la empresa, conocer quién es la persona que hará la entrevista, y por supuesto conocer detalles curiosos. Todo tiene que estar bien memorizado para sorprender a la persona”.

Técnicas de entrevista

Dejar una buena impresión es la clave del éxito, en otras palabras, cuando salgas de la cita a los cinco minutos te llamarán para darte el trabajo. “El lenguaje corporal juega un gran papel en esta fase. Los nervios suelen pasar una mala jugada y para detener este factor, recomiendo que la persona practique sus palabras frente al espejo”, describe Raquel Martín, psicóloga. Tal y como argumenta la experta, “cuando entras a la sala, siempre con una sonrisa y paso calmado pero con mucha confianza. Nunca debes cruzarte de brazos o piernas. Esta conducta refleja una actitud pasiva y defensiva”.

Después de la entrevista

El entrevistador tiene que saber que sigues con interés. “Si has hecho una entrevista dentro de tu empresa, tienes que comentar a intermediarios cómo fue y por qué quieres ese puesto de trabajo”, aclara Marta O´Kelly y continúa explicando que “comenta cuáles crees que han sido tus fallos y qué aspectos positivos has sacado. Nunca olvides de enviar un email al entrevistado. Así esa persona no se olvidará de ti”.

Sigue todos estos consejos, ninguna entrevista, tanto online o presencial, te dará dolor de cabeza. Por cierto, junto a los trucos de las expertas, tienes que tener actitud y ganas.