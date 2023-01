Esta es la prueba del café por la que pueden contratarnos o no en una entrevista

El proceso de selección de personal es un trabajo tedioso con diversas etapas que tiene que llevar a cabo una empresa para acabar incorporando a aquella persona que pueda satisfacer sus necesidades. En este recorrido, la entrevista laboral supone un momento decisivo, ya que dicho encuentro determinará si el aspirante pasará a formar parte o no de la compañía. Sin embargo, dado que hay un gran número de candidatos que compite por un mismo puesto, no es de extrañar que haya varias personas que sean aptas para el trabajo en cuestión, complicando la decisión final del empleador. Por tanto, en esta reunión, además de las preguntas típicas para saber la experiencia profesional, también pueden llegar a surgir pruebas imprevisibles que determinarán si es el trabajador idóneo para la compañía o no.

En este sentido, el que fue fundador de Apple, Steve Jobs, hacía uso de la prueba de la cerveza para atrapar a aquellos trabajadores más talentosos, es decir, se preguntaba si se tomaría una cerveza con ella o incluso si disfrutaría de su compañía. Por tanto, Jobs sacaba a la gente de su zona de confort para llevarla a comer o dar un paseo con el objetivo de que estas personas se soltasen más y hablasen de forma más honesta, para saber si encajaba con la cultura de la empresa.

Por su parte, Elon Musk, el dueño de Tesla, para seleccionar a su personal suele hacer uso de acertijos en las entrevistas de trabajo, con el objetivo de conocer más al candidato, como el siguiente: “Estás parado en la superficie de la Tierra. Caminas un kilómetro y medio al sur, otro hacia el oeste y un último en dirección al norte. Terminas exactamente donde empezaste. ¿Dónde estás?”. Ante este planteamiento, la respuesta más habitual y una de las correctas es el Polo Norte.

Y ahora llega a las entrevistas de trabajo la prueba del café. Esta la realiza Trent Innes, consejero delegado de la empresa Xero Australia, llevando al candidato a tomar una taza de café con el objetivo de saber quién formará parte de su compañía.

“Puedes desarrollar habilidades, puedes adquirir conocimientos y experiencia, pero realmente todo se reduce a la actitud. Y la actitud de la que hablamos mucho es el concepto de ‘lava tu taza de café'”, tal y como ha explicado el directivo en el podcast de negocios The Ventures.

En este contexto, el consejero delegado de Xero Australia comenta que de esta forma se trata la cultura de un lugar de trabajo, y que lo positivo de contratar a los empleados tras pasar esta prueba es que si se entra un día a la oficina “verás que la cocina está casi siempre limpia y reluciente”.