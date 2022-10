Musk confirma que compra Twitter “por el futuro de la civilización”

El magnate Elon Musk confirmó este jueves que compra la red social Twitter por 44.000 millones de dólares y dijo que lo hace “por el futuro de la civilización”, cuando quedaban poco más de 24 horas para que expirara el plazo que le había dado una jueza antes de abrir un proceso si no se formalizaba la adquisición. Al conocerse el mensaje de Musk, las acciones de Twitter se revalorizaban un 1,16% en los primeros compases de la sesión en la bolsa de Nueva York.

El propietario de Tesla y SpaceX emitió por la propia red social un mensaje destinado “a los anunciantes” de Twitter en el que quiso explicar las razones que le llevan a comprar la red y cita en primer lugar que “es importante para el futuro de la civilización tener una plaza digital común donde pueda debatirse de manera sana un amplio espectro de creencias”.

En su mensaje, Musk afirma que “actualmente existe un gran peligro de que las redes sociales se dividan en cámaras de eco de extrema derecha y extrema izquierda que generan más odio y dividen a nuestra sociedad” y él quiere ayudar a superar este riesgo “para ayudar a la humanidad que amo”, y “no para hacer dinero”, señala el hombre más rico del mundo. El multimillonario aclaró que no quiere que Twitter se convierta en un “un infierno libre para todos, donde puede decirse cualquier cosa sin consecuencias”, sino que debe “respetar las leyes”.

El mensaje pretende dar respuesta a las preocupaciones entre los anunciantes, la principal fuente de ingresos de Twitter, de que los planes de Musk para promover la libertad de expresión al reducir la moderación del contenido abrirán las compuertas a una mayor toxicidad en línea y ahuyentarán a los usuarios. “Fundamentalmente Twitter aspira a convertirse en la plataforma de publicidad más respetada del mundo que fortalecerá tus marcas y hará crecer tu empresa. Construyamos juntos algo extraordinario”, concluye en su menaje a los anunciantes.

Los analistas de tecnología han especulado que Musk quiere usar Twitter para ayudar a crear una “aplicación de todo” similar al servicio WeChat de China, que permite a los usuarios realizar chats de video, enviar mensajes, transmitir videos, escanear códigos de barras y realizar pagos.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

Musk acordó el pasado mes de abril hacerse con Twitter por unos 44.000 millones de dólares, pero luego dio marcha atrás, lo que llevó a la empresa a demandarle para obligar a cumplir con lo pactado. Mientras se preparaba el juicio, el jefe de Tesla trató de negociar una rebaja del precio de la operación, pero Twitter no aceptó y, finalmente, con el proceso judicial ya muy cerca, Musk se dio por vencido y anunció que aceptaba cerrar la operación en los términos originales.

Eso ocurrió a principios de octubre y, desde entonces, las dos partes han estado tratando de acordar todos los detalles, hasta este jueves, cuando por fin se ha ejecutado la compra. Este viernes 28 de octubre a las 17.00 hora de la costa este de EE UU (19.00 GMT) vencía el plazo dado a Musk por la jueza encargada del caso para cerrar la adquisición si no quería que se procediera con el juicio, en el que la mayor parte de especialistas daban la victoria a la red social.

No recortará el 75% de la plantilla

Elon Musk también ha anunciado a los empleados de Twitter que finalmente no planea recortar casi el 75% del personal de la red social si finalmente toma el control de la misma, según informó la agencia Bloomberg. Después de que la semana pasada el multimillonario anunciara ante los inversores de la red social sus planes para recortar en tres cuartas partes la plantilla, Musk afirmó ante los trabajadores de la compañía durante una visita a las oficinas centrales en San Francisco que finalmente tal recorte no entra en sus planes. No obstante, Twitter ya esperaba despedir a parte de su equipo debido a factores económicos, lo que habría generado estrés entre los trabajadores.