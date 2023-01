¿Los supermercados están aplicando la rebaja del IVA? La OCU saca a los consumidores de dudas

La inflación de los alimentos escaló al 15,7% en diciembre, un nuevo récord, pese a que la inflación general se moderó al 5,7%. Esta es la cifra más alta desde el comienzo de la serie, en enero de 1994, con incrementos generalizados en los productos básicos, todos con precios por encima del que tenían un año antes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) califica los últimos datos del IPC de los alimentos como “realmente alarmantes” y, por ello, está controlando si la rebaja del IVA de la comida, que tiene como objetivo paliar el encarecimiento de la cesta de la compra, está llegando a los consumidores.

El pasado 27 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el tercer paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Entre las medidas se incluye la rebaja del IVA del 4% al 0% en todos los alimentos de primera necesidad -como la leche, los huevos, las frutas y verduras, el pan o las legumbres- y del 10% al 5% en productos básicos como el aceite y la pasta, pero deja fuera la carne o el pescado. No obstante, el Gobierno revertirá la rebaja el 1 de mayo si la inflación subyacente (sin alimentos ni energía) desciende del 5,5%. También se creó un cheque de 200 euros para corregir el alza de precios de los alimentos, que beneficiará alrededor de 4,2 millones de familias que tengan rentas anuales de hasta 27.000 euros y que no gocen de un patrimonio superior a 75.000 euros (quedan excluidos pensionistas y perceptores del Ingreso Mínimo Vital). No obstante, mientras que la rebaja del IVA lleva en vigor desde el 1 de enero, el cheque de 200 euros para alimentos no se podrá solicitar hasta el 15 de febrero.

Pese a llevar más de medio mes con la supresión o reducción del IVA ya aplicada, muchos consumidores apenas notan un alivio en su tique de la compra. Para saber si la medida se está aplicando correctamente, la OCU ha hecho un sondeo sobre en 5 grandes supermercados online: Alcampo, Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Mercadona, comparando el precio que marcaban determinados productos el 29 de diciembre, y el que tenían el 2 de enero, cuando ya estaba en vigor la rebaja del IVA. Y 11 días después de la entrada en vigor de la medida repitieron el sondeo. Para este análisis, la OCU seleccionó 23 productos que pertenecían a las categorías afectadas por la rebaja de IVA: tanto de los que han pasado al IVA 0% (pan, huevos, leche, quesos), como los que antes tenían el 10% y ahora el 5, como las pastas y los aceites.

Se aplica un IVA más bajo, ¿sí o no?

La OCU concluye que, a grandes rasgos, sí se está cumpliendo la rebaja del IVA, pero hay excepciones. En su primera toma de precios, el 2 de enero, de un total de 112 precios, en 90 se había aplicado correctamente la bajada del IVA, en otros 15 la bajada del IVA se aplicó mal y la caída de precios fue insuficiente, o incluso no se redujo el precio. Y se detectaron 7 casos de subida de los precios: en total, en el 20% de los casos no se había aplicado bien y reducido el precio. En la revisión del pasado 11 de enero las incidencias se habían reducido a 14: en 9 casos, el nuevo porcentaje de IVA estaba mal aplicado y en 5 se ha subido el precio. Esto supone un 12%, es decir, eran uno 1 de cada 8 precios los que no estaban bien, pues la rebaja no llegaba a la que debería ser.Donde más problemas se han detectado ha sido en productos frescos, pan, legumbres y huevos. En cambio, en pasta, arroz o leche la OCU no ha detectado ningún error en el cambio del IVA.

“Los supermercados se sienten vigilados y esto se traduce en un alto cumplimiento”

En resumen, la OCU concluye en base a este sondeo online que en la mayor parte de los casos se ha hecho bien la transición de precios y en algunos casos, incluso, se ha ido un poco más allá. Además, en la segunda semana de enero, el número de incorrecciones había bajado respecto al primer día de aplicación de la norma. “Es evidente que los supermercados se sienten vigilados, tanto por los consumidores, como por los medios y por la Administración, y esto se traduce en un cumplimiento alto”, señala la organización de Consumidores y Usuarios.

No obstante, la OCU también ha detectado algún caso aislado de rebote, algunas desapariciones de productos y ligeros aumentos de precio, algo siempre problemático, pero más en un entorno de precios desbocados. Desde la Organización apuntan que seguirán atentos a la evolución de los precios.