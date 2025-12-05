Los embargos de vivienda habitual se disparan un 19,3% y marcan la cifra más alta desde mediados de 2021

El número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual o embargos crecieron un 19,3% entre julio y septiembre y alcanzaron 2.066 procesos, con lo que suman cuatro trimestres al alza y alcanzan la cifra más elevada en un tercer trimestre desde 2021.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad en el tercer trimestre de 2025 fue de 4.016, un descenso del 3,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los embargos sobre viviendas supusieron el 68,3% del total de ejecuciones hipotecarias en el tercer trimestre, indica el INE en una nota.

Un 51,4% del total de ejecuciones hipotecarias eran viviendas habituales de personas físicas, un 5,9% de personas jurídicas y el 11% otras viviendas de personas físicas, en tanto que los embargos de otras urbanas representaron el 22,6% del total.

El 6,9% de las ejecuciones hipotecarias en el tercer trimestre fueron sobre viviendas nuevas, que se redujeron un 42%, y el 93,1% sobre usadas, que crecieron un 11,6%.

Por lo que respecta al momento en el que se firmaron los préstamos, el 15,7% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el tercer trimestre correspondió a hipotecas constituidas en 2006, el 15,3% a hipotecas constituidas hasta 2004 y el 15,2% a hipotecas de 2007.

De este modo, el periodo 2005-2008 concentró el 49% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas este trimestre.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, aquellas con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el trimestre fueron Andalucía (896), Cataluña (793) y la Comunidad Valenciana (655).

En el otro extremo de la tabla, La Rioja (17), la Comunidad Foral de Navarra (18) y Cantabria (34) registran el menor número.

Teniendo en cuenta sólo los embargos de vivienda, Andalucía (661), Cataluña (568) y la Comunidad Valenciana (443) presentaron el mayor número de ejecuciones, mientras que los menores se dieron en La Rioja (10), la Comunidad Foral de Navarra (14) y Cantabria (21).