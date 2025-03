Adiós al dinero en efectivo: el euro digital es una realidad y esta es la fecha en la que puede llegar

Si bien las teorías generadas en torno al posible cese de la circulación de dinero en efectivo se han intensificado en los últimos años. La verdad es que, en pleno 2025, esta concepción está mas cerca que nunca de convertirse en una realidad. Desde el Banco Central Europeo llevan impulsando la iniciativa de implantar el euro digital para facilitar tanto los micropagos más cotidianos como las grandes transacciones de dinero con un método más accesible y sencillo para todos los públicos. Aunque en un principio, este sistema pueda parecer similar a la tarjeta de crédito que todo el mundo conoce, mas otro de los factores que la diferencian de esta es la inexistencia de intermediarios.

Al fin y al cabo, su uso se concibe como un monedero que se gestiona de manera individual desde la red digital por el propio individuo y, a través del mismo, la institución tiene en cuenta todos sus movimientos, tanto la adición de una suma económica como los intercambios monetarios de cualquier índole. Otro de los motivos más intencionados por parte del BCE, tal y como explica en su página web habilitada con la información pertinente de esta nueva moneda electrónica, es la posibilidad de abarcar un sistema de pago común entre todos los países europeos. "El euro digital sería un medio de pago electrónico europeo accesible y aceptado en todos los países de la zona del euro" indican en el portal digital.

Siguiendo con la raíz del problema que identifica la máxima institución bancaria de la Unión Europea, de los veinte países que abarcan la zona euro, trece de los mismos dependen de esquemas internacionales para los pagos con tarjetas. Es por eso que, una vuelta de tuerca en este sentido facilitaría la cotidianidad del día a día con un "pago seguro aceptado universalmente en toda la zona del euro". Sin embargo, en la contraparte, no han tardado en llegar las críticas por gran parte de la sociedad. Su excesivo control no solo supone un precedente, sino que, además, se podría llegar a extrapolar en otros ámbitos que incumben a nuestra actividad, tanto laboral como social.

¿El euro digital llegará en octubre de 2025?

La reciente noticia de que el euro digital aterrizará en nuestras vidas en octubre de 2025 no es más que un cúmulo de especulaciones. No hay un sustento oficial detrás de esta afirmación tan rotunda. No obstante, la razón por la que este mito se ha popularizado se define por la finalización de la "fase de preparación" en la que se encuentra este proyecto en la actualidad. Este periodo comenzó en el año 2023, en noviembre para ser exactos, y a finales de este curso llegará a su fin. A partir de esta fecha el Consejo de Gobierno del BCE evaluará si procede con la siguiente etapa, En el itinerario, el paso que sigue a esta fase implica la exhaustiva definición de los términos y condiciones de su implementación. Por lo que, durante los próximos años presenciaremos su instauración.

La cara B de este nueva forma de pago

Mientras que, en una parte, algunos problema de vital interés que hoy en día siguen vigentes como la economía sumergida, que mueve miles de millones de euros anuales, y las falsificación de dinero en efectivo, otro de los grandes males de nuestro sistema monetario, a priori, desaparecerían. En muchas ocasiones se ha calificado al euro digital como un atentado contra la privacidad, los derechos humanos y la libertad individual del ciudadano. Después de todo, al igual que con todos los actos que llevamos a cabo en nuestra vida, el hecho de que cada decisión económica que tomamos se registre, y se supervise, por aquellos que marcan el sistema es un punto de conflicto difícil de aceptar.

El euro digital supone el fin del dinero en efectivo?

Tal vez esta postura sea algo más dramática de lo que la realidad nos puede llegar a presentar. Mas, al no conocer al detalle todos y cada uno de los factores que tendrá la implementación de este sistema, lo único que podemos vislumbrar es una incertidumbre que teñirá al porvenir. Por el contrario, es poco probable que desaparezca el cien por cien del dinero en efectivo, aunque, en el caso de que la digitalización del euro tuviera un gran éxito, podrían dejar de producir billetes y monedas con vistas a su eliminación. Aunque solo el tiempo dictará sentencia en este tema, cabe esperar a ver que nos depara el futuro.