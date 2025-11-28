El ahorro real durante el Black Friday es del 14% en lugar del 40% anunciado por algunos comercios

El Black Friday se promociona como uno de los mejores momentos para acceder a descuentos de todo el año, pero el ahorro real puede no ser el que se promociona. El ahorro real que obtienen los consumidores al comprar los productos más demandados es del14,03%, teniendo en cuenta los precios de septiembre, frente a reclamos en los comercios de hasta el 40% o más.

Así lo ha revelado Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, que ha monitorizado desde septiembre 32 productos "estrella" en 17 grandes superficies y plataformas para revelar los cambios en los precios durante estas rebajas.

La asociación asegura que, durante el mes de octubre, el precio de los productos de belleza subió un 18%, los de moda un 7%, un 5% en juguetes y un 3% en la categoría de fitness, haciendo que en los precios a día de hoy apenas haya bajada real: los juguetes se mantienen prácticamente al mismo precio que en septiembre, y los productos de belleza apenas un 1,4% por debajo de sus precios de entonces.

Además, el seguimiento ha permitido detectar ciertos productos, como un perfume o una cinta de correr, con precios más caros en el 'Black Friday' que en septiembre.

La categoría donde más bajadas hay es, sin duda, en la electrónica y los electrodomésticos. Es en el único sector en el que los precios no subieron durante el mes pasado. Pero esto también tiene trampa, pues a menudo se trata de productos antiguos, lanzados en 2023, 2024 o, como mucho, en el arranque de 2025, que rebajan más "para limpiar stock".

Desde Asufin recomiendan a los que clientes que presten atención a a los modelos ofertados, que suelen ser más antiguos y con los precios originales de lanzamiento, así como a la calidad del producto, que puede ser inferior o "no contar con las mismas características de los modelos estándar".

Finalmente, proliferan los productos de efecto reclamo: el establecimiento o plataforma destaca grandes ofertas junto a otros productos que no lo son tanto, por lo que, según la asociación, conviene comparar y "comprar sólo aquello que uno tenía pensado comprar".