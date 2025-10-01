Amazon contra Shein y Temu: el gigante estadounidense del comercio electrónico lanza Haul en España para conquistar el segmento "low cost"

En un mercado cada vez más dominado por los gigantes chinos del “todo barato”, Amazon mueve ficha. La multinacional estadounidense lanza en España Amazon Haul, su nueva tienda digital de "precios increíblemente bajos", con productos por menos de 20 euros, envíos gratuitos desde 15 euros y plazos de entrega de dos semanas como máximo. Un movimiento estratégico con el que busca disputarle terreno a Shein, Temu y AliExpress, las plataformas que han revolucionado el consumo online en Europa con su agresiva política de precios y variedad.

Amazon ha estrenado este miércoles en España Amazon Haul, su tienda "low cost" integrada en el propio "marketplace" y disponible tanto en web como en la aplicación móvil. El nuevo espacio ofrece cientos de millones de artículos en más de 30 categorías -moda, hogar, estilo de vida, entre otras- con precios por 20 euros o menos, ya que, en su mayoría, rondan los 10 euros, llegando incluso a rebajas desde tan solo un euro.

La iniciativa aterriza en nuestro país tras el éxito cosechado en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y otros mercados europeos desde su lanzamiento en noviembre de 2024. Para acceder, basta con escribir “Haul” en el buscador de la plataforma o navegar hasta el icono correspondiente en el menú principal. Además, cuenta con su propia experiencia de compra, búsqueda, carrito, proceso de pago, reseñas de clientes y clasificaciones por estrellas.

La directora general de Amazon en España, Ruth Díaz, ha señalado que están "encantados de poder ofrecer aún más opciones para ahorrar, sin renunciar a la confianza, seguridad y la atención al cliente que ofrece Amazon". "Innovamos cada día para responder a lo que los clientes quieren y necesitan y sabemos que encontrar buenos productos a precios muy bajos es importante para nuestros clientes en España", ha subrayado.

Entregas rápidas y otras ventajas

Amazon promete plazos de entrega de dos semanas o menos, una de las diferencias clave frente a Shein o Temu, cuyos envíos internacionales suelen extenderse más en el tiempo. En cuanto al precio del envío, será gratuito en pedidos de 15 euros o más y para pedidos de menor coste se aplicará una tarifa estándar de 3,50 euros.

Asimismo, los clientes pueden aprovecharse de promociones adicionales disponibles, incluyendo un 5% de descuento en pedidos superiores a 30 euros, y un 10% de descuento en pedidos superiores a los 50 euros. Además, la compañía asegura el mismo estándar de calidad, seguridad y atención al cliente que caracteriza al gigante estadounidense.

En caso de querer devolver un artículo, se puede hacer de forma gratuita si se solicita dentro de los 15 días posteriores a la recepción. En muchos casos, los clientes no necesitarán imprimir una etiqueta, utilizar una caja para empaquetar su devolución, y pueden llevarlo a su punto de devolución preferido -incluyendo puntos de recogida como Celeritas o Seur- que se encargará del embalaje, etiquetado y envío.

Con esta jugada, Amazon no solo amplía su catálogo, sino que entra de lleno en el campo de batalla del "low cost" para equilibrar la balanza con los gigantes chinos. La gran ventaja que ofrece Amazon frente a sus competidores es su extensa red logística y un servicio posventa que ha sido clave para fidelizar a millones de clientes.